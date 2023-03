El 12 d’abril França votarà el conveni amb Andorra per a la millora de l’accés al Principat

Esllavissada a la RN-22, l’any 2019 (arxiu)

L’Assemblea Nacional Francesa votarà el 12 d’abril el conveni amb Andorra que ha de permetre la inversió de 18 milions d’euros en la millora de les carreteres d’accés al Principat. D’aquests, un màxim de 6 milions els pagarà l’estat andorrà.

Les millores han de permetre evitar esllavissades i talls de trànsit com el patit la primavera del 2019 que va dificultar l’accés a Andorra durant tres mesos. Es tracta d’intervencions en quatre vies afectades per riscos naturals com ara la RN-20, la 22, la 116 i la 320. El conveni que es debatrà es va signar l’abril del 2022.