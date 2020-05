Terceravia pregunta al Govern per la situació econòmica i social actual del país

La consellera general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, ha entrat a primera hora d’aquesta tarda tres preguntes orals formulades a Govern, que s’inclouran en l’ordre del dia de la propera sessió de control a l’executiu del 14 de maig, la primera des que es va suspendre l’activitat parlamentària habitual per la crisi sanitària de la Covid-19.

D’una banda, la consellera general de Terceravia + UL + Independents ha demanat a Govern sobre l’actualitat econòmica i social del país, per la crisi sanitària causada per la Covid-19. Montaner ha preguntat a Govern sobre “la situació econòmica actual”, així com, sobre “els resultats de les accions a escala de les empreses i el teixit social portades a terme d’acord amb les lleis votades al ple i que són relatives a la Covid-19 i si s’estan plantejant més mesures per donar suport al teixit econòmic, que permetrien mantenir el teixit social”.

A la pregunta oral, la consellera general Carine Montaner ha demanat també sobre “les negociacions portades a terme amb els països veïns per tal que Andorra sigui considerada com una destinació de turisme domèstic a Espanya i França“, així com, sobre “l’avançament dels protocols de seguretat sanitària per a la represa segura dels diferents sectors empresarials per garantir la protecció de la salut dels treballadors i dels ciutadans”.

Pel que fa a la mobilitat transfronterera, Carine Montaner ha demanat sobre l’avançament de les negociacions amb els països veïns pel que fa a la mobilitat d’estudiants que estan cursant els estudis fora d’Andorra, concretament a Espanya i França. En aquest sentit, Montaner ha preguntat a l’executiu sobre la possibilitat que els alumnes puguin desplaçar-se als països veïns per tancar els contractes d’arrendament en els pisos llogats per estudiar fora o la possibilitat de rebre material necessari que tenen en aquests per seguir els seus estudis. Uns neguits que la consellera de Terceravia ha explicat que la ciutadania li ha fet arribar durant aquests dies. A la mateixa pregunta, Carine Montaner ha demanat a l’executiu sobre les negociacions perquè “els andorrans puguin anar als països veïns de manera més lliure en un futur pròxim com si fos el cas d’un francès o d’un espanyol”.

Finalment, la parlamentària de Terceravia ha preguntat sobre “les conclusions de les mesures legals per poder retirar les subvencions a Andorra Ultra Trail tenint en compte la cancel·lació de l’esdeveniment arran de la crisi del Coronavirus”. En aquest sentit, Montaner també ha preguntat sobre l’estudi de “mesures legals per tal d’obligar el reemborsament total de la quota d’inscripció”, després de la cancel·lació de la prova.