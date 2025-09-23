Andorra reafirma el seu compromís amb la protecció dels nens ucraïnesos i la restauració de la pau a Europa

El cap de Govern, Xavier Espot, ha expressat la preocupació per la deportació il·legal i la transferència forçosa de nens ucraïnesos, un fet, ha dit, que constitueix una greu violació dels drets humans. En aquest sentit, ha anunciat l’adhesió d’Andorra a la Coalició per al retorn a casa d’aquests nens ‘Bring Kids Back Ukrain’, i el suport als objectius d’aquesta iniciativa impulsada pels governs del Canadà i Ucraïna.
Espot ha intervingut en la reunió d’alt nivell de la Coalició Internacional celebrada a la seu de les Nacions Unides, en la qual han participat una trentena de representants de diferents països. Durant l’esdeveniment, Espot ha reafirmat la posició de defensa a la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna davant l’agressió de la Federació Russa.
D’aquesta manera, ha expressat Espot, el Principat treballa amb el Consell d’Europa i les Nacions Unides pel que fa a la protecció dels infants afectats pels conflictes armats. Per aquest motiu, Andorra fa una crida a la comunitat internacional, col·laborant amb l’Oficina del Representant Especial de la Secretaria General d’Infància i Conflicte Armat per a impulsar i donar continuïtat a la campanya “Prove it Matters / Demostra que t’importa”, de protecció i defensa dels infants en zones de conflictes.
Finalment, el màxim representant de l’Executiu ha insistit en la necessitat que el diàleg diplomàtic constructiu ha de prevaler en tot moment i ha de dur-se a terme conforme al Dret internacional i la Carta de les Nacions Unides.
“És responsabilitat comuna de tots els països restaurar la pau a Europa”, ha afirmat Espot i ha instat la comunitat internacional a treballar conjuntament per a aconseguir una pau sostenible, garantir la seguretat, el desenvolupament i el benestar de tot el continent.
Obertura del Debat General de la 80a Assemblea General de les Nacions Unides (UNGA)
El cap de Govern, Xavier Espot i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, han participat aquest dimarts en l’obertura del Debat General de la 80a Assemblea General de les Nacions Unides. Prèviament, Espot ha assistit a la recepció de benvinguda oferta pel secretari general, António Guterres, als caps d’Estat i de Govern.
L’Assemblea General, que enguany commemora els 80 anys de la Carta de les Nacions Unides, se celebra sota el lema “Millor junts”, presidida per Annalena Baerbock, que ha convidat els estats membres a reflexionar sobre l’impacte positiu que les Nacions Unides han tingut als seus països i a analitzar com poden contribuir a l’enfortiment i la modernització de les Nacions Unides i a la missió de promoure la pau internacional, el desenvolupament sostenible i els drets humans universals.
L’agenda de treball de la delegació d’Andorra dels pròxims dies inclou la participació en els diferents esdeveniments multilaterals convocats en el marc de l’Assemblea General i en les reunions amb representants de diferents països per a reforçar la cooperació bilateral.
Així, Xavier Espot ha pogut tractar l’agenda europea de cara a la presidència de Xipre al Consell de la Unió Europea amb el president d’aquest país, Nikos Christodoulides.
Espot també participarà aquest dimarts en sengles cerimònies de signatura, per una banda, del Pacte internacional de drets econòmics socials i culturals, que renova el compromís d’Andorra amb els drets humans, i per l’altra, d’acceptació de les esmenes de Kampala, que permet ampliar la competència de la Cort Penal Internacional quan es cometen crims de guerra. La signatura i acceptació d’aquests tractats internacionals han estat aprovats pel Govern durant les passades setmanes.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor i el seu homòleg estonià, Margus Tsahkna, signen un conveni per a evitar la doble imposició
Per la seva part, la ministra d’Afers Exteriors han mantingut una trobada aquest dimarts amb el seu homòleg a Estònia, Margus Tsahkna, per a signar un conveni per a evitar la doble imposició entre ambdós països. Tots dos ministres han celebrat haver culminat aquesta negociació, que es va iniciar el passat mes de desembre, durant la visita oficial del cap de Govern a aquest país el passat mes d’abril, que fomentarà un entorn més favorable per a les relacions econòmiques i comercials.
Durant la reunió també han materialitzat la signatura d’un acord de col·laboració per a la reconstrucció d’Ucraïna pel qual es durà a terme la reconstrucció d’un centre escolar a la ciutat de Malyn.
Els dos ministres han tractat les relacions bilaterals, i han acordat continuar reforçant la col·laboració en l’àmbit de l’educació, la digitalització i la ciberseguretat.
Establiment de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Grenada
Els titulars d’Afers Exteriors d’Andorra i Grenada, Imma Tor i Joseph Andall, han signat aquest dimarts l’establiment de relacions diplomàtiques entre els dos països, que s’inscriu en la voluntat mútua d’impulsar lligams en els àmbits econòmic, polític i cultural que s’inclouen en la Convenció de Viena de 1961 de les relacions diplomàtiques i els principis i les normes de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional. Tots dos mandataris han celebrat la possibilitat de compartir experiències i col·laborar en els àmbits com la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.
També està previst que, durant les pròximes hores, la ministra Imma Tor es reuneixi amb el ministre d’Afers Exteriors i gran canceller de l’Orde de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo.
En l’àmbit multilateral, la ministra d’Afers Exteriors també va participar aquest dilluns en la reunió d’alt nivell de Pequín+30, en què va deixar constància del compromís d’Andorra de treballar en una normativa eficaç per a eliminar la discriminació per raó de sexe i adoptar i implementar una regulació integral a favor de la igualtat de gènere.
Finalment, aquest vespre el cap de Govern assistirà a la recepció que el president dels Estats Units, Donald Trump, ofereix als caps d’Estat i de Govern que s’han traslladat a la ciutat de Nova York amb motiu d’aquesta 80a Assemblea General de les Nacions Unides.
I, aquest dimecres es preveu que el cap de Govern presideixi l’esdeveniment de seguiment de la campanya “Prove it matters / Demostra que t’importa” per a donar visibilitat i protegir les nenes i els nens que viuen actualment en zones de guerra. L’acte està coorganitzada amb l’Oficina de les Nacions Unides per als Drets dels Infants en Conflictes Armats.