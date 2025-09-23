Concurs nacional per al control sostenible de la població de coloms

Els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han acordat impulsar un concurs nacional per a adjudicar, en la modalitat d’arrendament, el subministrament de sis dispensadors de pinso esterilitzador destinats al control de la població de coloms a les dues parròquies. El termini per a presentar ofertes per a aquesta licitació, convocada pel Comú d’Andorra la Vella, i que té un pressupost estimatiu de 58.000 euros anuals, finalitzarà el dia 24 d’octubre.
La iniciativa té com a objectiu reduir progressivament la reproducció dels coloms en zones urbanes, mitjançant un sistema respectuós i sostenible. Els dispensadors, que distribuiran blat de moro tractat amb el fàrmac inhibidor de la fecundació, s’ubicaran en punts estratègics establerts a partir de l’estudi de cens de les aus: quatre a Andorra la Vella i dos a Escaldes-Engordany.
Els plecs tècnics especifiquen que els equips hauran d’estar construïts amb acer galvanitzat resistent a la intempèrie, comptar amb autonomia elèctrica i tenir una capacitat mínima de 20 a 25 quilos. L’empresa adjudicatària assumirà el manteniment preventiu i correctiu dels dispensadors, així com la recàrrega del pinso esterilitzador en quantitats suficients. També haurà de garantir la innocuïtat del tractament sobre altres espècies animals.
El plec preveu que l’empresa tingui un operari i un responsable amb formació en ciències ambientals, biologia, veterinària, química o enginyeria agrònoma. El termini màxim per a la instal·lació dels dispensadors serà de vuit setmanes a partir de l’adjudicació.
El contracte tindrà una durada d’un any renovable automàticament fins a un màxim de sis anys.