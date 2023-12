Andorra, primer país del món en lliurar les contribucions nacionals contra el canvi climàtic

David Forné -segon per l’esquerra- amb l’equip tècnic a Dubai (SFGA)

Andorra ha estat el primer país del món en entregar davant de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) l’Informe Bianual de Transparència (BTR); on es recullen les polítiques que el país ha tirat endavant per a lluitar contra el canvi climàtic, així com l’històric d’emissions de CO 2 . Ho ha destacat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en seu el primer dia de participació a la Conferència dels Estats Part (COP 28) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que se celebra a Dubai sota la presidència dels Emirats Àrabs Units. El mecanisme de transparència s’emmarca dins dels compromisos contrets en l’Acord de París.

Tal com recull l’UNFCCC (Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic) en la seva pàgina web, la ràpida presentació per part d’Andorra del seu primer BTR, més d’un any abans de la data límit, “demostra la voluntat política i el ferm compromís de complir les obligacions de presentació d’informes”. Aquest mecanisme de transparència, que es desprèn de l’Acord de París, estableix l’obligació de tots els països signants de l’entesa a entregar cada dos anys un informe explicant els compromisos i avanços realitzats per a fer front a la lluita contra el canvi climàtic. Aquest primer informe és obligatori lliurar-lo a l’ONU com a molt tard a finals del 2024, i Andorra ho ha fet més d’un any abans i ha estat el primer país del món en fer-ho.

Forné ha destacat que l’entrega primerenca del document referma el compromís d’Andorra en la lluita contra el canvi climàtic i la reducció de les emissions. Per això, ha animat a la resta de països a seguir aquests mateixos passos. “Malgrat siguem responsables directes de l’emissió de només el 0,001% de les emissions de CO2 globals, tenim el deure de contribuir a la mitigació d’aquestes perquè, com a territori de muntanya, som també especialment sensibles als efectes del canvi climàtic”, ha destacat.

Entrant al detall de l’informe entregat, aquest, recull que Andorra va assolir el màxim pic d’emissions el 2005 i que des d’aquesta data s’ha marcat una clara tendència a la baixa reduint-les més d’un 38% el 2021 respecte el 2005. A més, del total d’emissions que es generen anualment, gairebé la meitat són absorbides per la capacitat d’embornal que tenen els boscos del país. Aquesta tendència possibilita afirmar que el país està en la línia de treball per a poder assolir la neutralitat carboni el 2050, tal com s’ha compromès internacionalment.

El document explicatiu també permet informar als òrgans internacionals de tots els mecanismes legals i financers dels quals s’ha dotat el Govern per a poder assolir els objectius marcats a mitjà i llarg termini. Aquests es basen, sobretot, en la Llei d’impuls i de transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), la Llei d’Economia Circular, l’impuls del Fons Verd alimentat amb impostos finalistes, la gratuïtat del transport públic i els plans d’ajuts econòmics vinculats a la instal·lació d’energies renovables o vehicles elèctrics, entre d’altres.

Durant els dies d’estada a la COP, el secretari d’Estat, així com la resta de la delegació tècnica, ha estat convidada a explicar la casuística d’Andorra per a motivar a la resta de parts.