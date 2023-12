Roger Puig s’adapta al material i la normativa abans de l’inici de la Copa del Món

L’esquiador andorrà, Roger Puig a Itàlia (FAE)

L’esquiador andorrà de para esquí, Roger Puig, es troba a Val di Fassa (Itàlia) per a acabar de testejar els esquís nous d’aquesta temporada amb tot el seu staff abans de l’inici de la competició de la Copa del Món, prevista pel pròxim dia 14, a Saint Moritz (Suïssa).

Amb un total de 15 parells d’esquís, 9 dels quals nous d’aquesta temporada, Puig i el seu equip tenen molta feina per a acabar d’ajustar els esquís a les característiques d’en Roger. A més, aquests són els primers dies d’esquí per a l’esportista andorrà després de la nova normativa que l’obliga a esquiar amb un sol pal. Això implica una adaptació necessària que, a més l’obligarà a entrenar també altres aspectes molt importants com ara les sortides.





Mànecs adaptats i aprovats per la FIS

Per això, s’han preparat uns mànecs de pal d’esquí que han hagut de passar els controls de la FIS com a equipament adaptat especial. Un cop aprovats per l’organisme internacional, ara Puig haurà d’acostumar-se a competir amb ells i, sobretot, veure com fer les sortides amb un sol pal.

El dimarts, 12 de desembre, tot l’equip es desplaçarà a Sankt Moritz (Suïssa) per a competir en la primera cursa de la Copa del Món de descens (14 al 17 de desembre), amb dos descensos previstos els dies 16 i 17.