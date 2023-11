Andorra, primer país amb el distintiu de Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial de la FAO

Agricultor andorrà tenint cura dels seus conreus (SFGA)

Andorra ha estat reconeguda per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO). Més concretament, el sistema agro-pastoral d’Andorra ha estat designat com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM), el que suposa un reconeixement internacional a la singularitat del sistema de producció ramadera del país i també sobre els beneficis compartits que aquestes activitats generen pel conjunt de la població.

“El reconeixement de la FAO va plenament en la línia de l’estratègia de suport del Govern cap al sector primari i ens permet fer un pas més en la línia de conservació i potenciació del sistema agro-pastoral d’Andorra”, ha ressaltat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, al conèixer la decisió del comitè d’experts de la FAO. Casal ha afegit que el nou label permet tenir encara més en compte “la nostra riquesa natural i la protecció del nostre medi ambient”.

En la resolució de l’organisme internacional es destaca que el reconeixement “condueixi a la conservació del SIPAM per a les generacions futures” i pugui continuar ajudant a desenvolupar “comunitat agrícoles locals sostenibles”.

La candidatura s’ha impulsat per part del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i ha estat treballada de forma coordinada amb un grup específic que ha comptat amb la participació d’Afers Exteriors, Cultura, Turisme, l’AR+I, l’APRA i els comuns.





Entre els primers sistemes agrícoles reconeguts a Europa

Amb la designació del sistema agro-pastoral d’Andorra com a SIPAM, el país entra a formar part del club dels 86 sistemes agrícoles reconeguts de 26 països d’arreu del món, dels quals 9 es troben situats a la regió d’Europa i el d’Andorra és el primer i fins ara, l’únic que inclou la totalitat de las superfície nacional destinada a usos ramaders.

L’any 2002 la FAO va crear el Programa SIPAM amb la finalitat d’identificar i protegir els sistemes particulars del patrimoni agrícola d’arreu del món, així com els paisatges, la biodiversitat, els coneixements i el patrimoni agrari i cultural que hi estan associats.

El reconeixement SIPAM no es basa sobre uns criteris rígids ni pretén conferir cap estatus d’àrea protegida al territori, però sí que requereix l’adopció d’una visió estratègica i d’un pla d’acció elaborat de forma inclusiva amb la participació de totes les parts interessades. Aquest pla ha de ser dinàmic i objectiu (basat en un conjunt d’indicadors), a efectes de poder adaptar-se i fer-lo evolucionar en funció de la situació econòmica i social de cada moment.

L’organisme internacional ha constatat que el sistema agro-pastoral d’Andorra està basat en rutines pastorals ancestrals per a l’aprofitament de les pastures de fons de valls durant la primavera i la tardor i l’aprofitament de les pastures d’alta muntanya (pastures subalpines) durant l’estiu. El sistema pastoral ha perdurat durant generacions i s’ha adaptat a l’evolució econòmica i social del país, esdevenint una activitat que és essencial per al manteniment del paisatge i la conservació de la seva biodiversitat.

S’articula per mitjà d’un sistema productiu ramader extensiu, en el qual es prima a través d’un sistema d’ajuts públics, l’aplicació de pràctiques tradicionals de muntanya (dall de prats, aprofitament de peixeders i de les zones pastorals públiques), el benestar animal i la producció de productes locals (km 0) de qualitat, respectant els cicles naturals de cria (alletament amb la mare) i d’engreix del bestiar (alimentació a base de farratges i una aportació limitada d’aliment concentrat que únicament pot contenir matèries primeres naturals.