Ple absolut a la 1a Gala Benèfica de l’FPNSM “El teu gest, el meu èxit”

Vista parcial de la primera gala de l’FPNSM (fundació)

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha celebrat aquest dimecres la 1a Gala Benèfica “El teu gest, el nostre èxit”. Un esdeveniment benèfic on tots els donatius recaptats es destinaran al projecte d’accessibilitat cognitiva de la fundació.

L’acte ha aplegat més de 100 persones, entre personalitats públiques, representants d’entitats i empreses del país, com també professionals i famílies de les persones ateses de la Fundació. Entre les autoritats, s’ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i de la ministra de Salut, Helena Mas, així com representants del coprincipat i els comuns.

Durant la gala, la presidenta de l’FPNSM, Maria Pilar Díez, ha explicat que amb la celebració d’aquest sopar benèfic, “recaptem fons per a un projecte clau en el món de la discapacitat, com és l’accessibilitat cognitiva, tan important com desconeguda per a la majoria, però essencial per a aconseguir una inclusió plena en la nostra societat”. En aquest sentit, Díez ha comentat que la Fundació actualment està treballant amb altres entitats del país per tal que els espais públics siguin més comprensibles i accessibles per a tothom, amb l’ambició que “Andorra es converteixi en un país cent per cent accessible”.

El projecte d’accessibilitat cognitiva es va presentar el dia 5 de setembre en l’acte inaugural del nou curs d’activitats de la Fundació, com un projecte pioner al país. “El concepte d’accessibilitat cognitiva, fa referència que tota la informació que rebem del nostre entorn sigui més fàcil d’entendre i de comunicar. A més, es tracta d’un dret fonamental de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, per a garantir la seva inclusió i participació plena en la societat”, assenyalen des de l’FPNSM.

El programa de la gala “El teu gest, el nostre èxit”, ha comptat amb un sopar, acompanyat d’un aperitiu a càrrec dels treballadors de l’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació, i&i Serveis, i unes postres elaborades en exclusiva pel xef Nandu Jubany. En el tram final de la gala, els assistents també han gaudit de l’actuació musical de la cantant Ester Peralba, acompanyada del pianista Enric Bartumeu. A més, tots els assistents han rebut un petit detall elaborat pels usuaris d’i&i Serveis.