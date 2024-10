1a Pujada la Peguera: Assaig per a aconseguir un Campionat Nacional d’Andorra

Sofia Cortesao i Enric Tarrado (ACA CLUB Esportiva)

La seu de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha acollit aquest dimarts la presentació de la Pujada la Peguera, prova organitzada per la comissió Esportiva ACA CLUB i amb la que tanca el calendari de proves nacionals, i que es disputarà el pròxim dissabte 19 d’octubre. L’acte ha estat presidit per Enric Tarrado Vives, president d’ACA CLUB i Sofia Cortesao Travesset, cònsol menor de Sant Julià de Lòria.

Durant les seves intervencions, tots dos han coincidit a assenyalar que les carreteres de Sant Julià de Lòria han estat, durant molt de temps, un dels escenaris més mítics de les curses pujades a costa i que la prova de la Peguera és una magnífica oportunitat per a recuperar aquest esperit, a més, és clar de “ser un revulsiu econòmic per al territori”.

Pel que fa a la informació tècnica de la prova, Toti Sasplugas Teixió, secretari general d’ACA CLUB, va indicar que: “La prova preveu un WARM-UP i quatre pujades de cursa, on puntua la millor de les quatre. Pel que fa als vehicles autoritzats a participar-hi, s’organitzen en tres sèries: Sèrie Producció, Sèrie Sport i Sèrie VHC ACA. La prova es disputarà a la CS-141, a la carretera de la Peguera, en direcció a l’estació d’esquí de la Rabassa – Naturland, al sector comprès entre els quilòmetres 7 i 13. El punt de sortida està ubicat al PK 8.500 i l’arribada al PK 12.000. En total té una longitud de 3.500m i un pendent mitjà de 5%”.

L’organització també ha publicat la llista d’inscrits on figuren un total de 35 participants. Pel que fa a la representació nacional, entre els noms destacats hi ha dos pilots que lideren el Campionat Català de Muntanya, Gerard de la Casa (FORD FESTA, GTTS) i Joan Gil (SPEEDCAR GTR EVO, CM/CN). També hi és Joan Vinyes Dabad (Suzuki Swift, A/FA), retrobat a la disciplina de muntanya. Pel que fa a la representació de fora, a la graella de sortida hi seran: Sébastien Jacqmin (NOVA NP01 TURBO, E2SC) – guanyador de la darrera edició de la Pujada Arinsal – i Hugo Lacasse (NOVA NP02, D/E).

La llista es completa amb una nodrida representació andorrana. En aquest sentit, Tarrado ha assenyalat: “Hem tingut una molt bona resposta per part dels pilots nacionals i també de proximitat, és un bon indicador que anem pel bon camí”.

La Pujada la Peguera disposa de la col·laboració del Comú de Sant Julià de Lòria.