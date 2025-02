Andorra no passa els talls del relleu mixt de la Copa del Món de Boí Taüll

Oriol Olm en ple esforç (FAM)

Segona jornada de la Copa del Món d’esquí de muntanya que s’està portant a terme a Boí Taüll on s’ha disputat el relleu mixt. La lluita contra el crono per a fer el tall ha provocat que l’equip de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) no s’hagi classificat entre els 24 primers cosa que els deixa “out” de la competició.

En la categoria femenina, Lea Ancion quedava 40a de la classificació d’un total de 51 participants, després d’aturar el crono en un 09:14.1. La sortida de l’andorrana ha estat molt bona. Estava en el top25, una posició que podia defensar i, fins i tot, millorar, però en la segona pujada se li ha sortit una de les pells dels esquis. Això ha provocat que se li trenqués el ritme de cursa acabant en la 40a posició.

Al seu torn, Oriol Olm ha aturat el crono en un 6:51:5 aconseguint la 16a classificació de 52 participants.

La suma dels dos temps ha fet que els representants andorrans hagin tingut el 30è millor temps, cosa que no els ha permès disputar ni la final A ni la final B.

Xavi Comas, tècnic de la FAM explicava al final que “sincerament no ens esperàvem aquest resultat, perquè mínim podíem fer la final B, però un problema tècnic ens ha relegat a no classificar-nos”. Comas afegia “així són les curses, però ens quedem que la forma, tant de l’Oriol com de la Lea, hi és. Avui la Lea ha fet un pas endavant i això és el que val”. El tècnic de la FAM finalitzava dient “cal seguir treballant per a millorar en la propera cursa. La Lea i l’Oriol tenen un llarg camí que no es farà en una temporada. Pas a pas, tot arribarà”.

La propera prova de la Copa del Món serà a Bormio, els 22 i 23 de febrer. Una cita que servirà per a conèixer els traçats que es faran en els JJOO Milano-Cortina 2026, però que puntuarà de la mateixa manera que les altres, per a la classificació de la Copa del Món.