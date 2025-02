Sito Español, Jesús Cucharrera, Borja González i Antonio Otero, campions de les Andbank GSeries

Emoció i espectacularitat a parts iguals al Circuit Andorra- Pas de la Casa (Andbank GSeries)

Les Andbank GSeries 2024-2025 han culminat aquest cap de setmana una fabulosa campanya amb la G4, el clímax d’un certamen que, des del 21 de desembre de l’any passat, ha posicionat un any més el Circuit Andorra – Pas de la Casa com un dels escenaris de referència de l’automobilisme a nivell internacional.

TAG Heuer Andorra s’ha incorporat com a patrocinador per a la cita decisiva de les Andbank GSeries, que ha tornat a comptar amb diversos participants plurinacionals i, en total, més de 60 pilots inscrits; entre ells, els campions que s’han acabat alçant com a grans protagonistes d’aquesta apassionant temporada.

La categoria Giand, reintegrada aquest any al certamen de curses sobre gel que organitza el Circuit Andorra – Pas de la Casa, s’ha saldat amb un doblet inèdit per part de dos joves pilots andorrans: Sito Español, representant oficial d’Opel Espanya a l’ADAC Opel Electric Rally Cup, i Erik Faura, vencedor fa tres setmanes de la G2, amb només 17 anys.

Carlos Tatay, expilot de Moto3, s’ha consagrat com una altra de les grans revelacions del campionat patrocinat per Andbank, Hiper Pas, River Andorra, Visit Encamp i Andorra Business, que ha propiciat el seu debut als comandaments d’un cotxe de competició, compartint volant amb Albert Llovera. Tot i incorporar-se al campionat a la segona cita, el jove valencià ha conquerit la tercera posició final i dos podis amb un dels prototips de PCR Sport; el segon, aquest cap de setmana, que ha completat en segona plaça.

El jove belga Viktor Vranckx, campió del Mundial de Rallycross (WRX) el 2022, dins de la categoria RX2e, ha protagonitzat un retorn triomfal a les Andbank GSeries, com a vencedor de la G4 entre els Giand. La tercera plaça del podi ha estat per a Ramón Cornet, dominador el 2023 de la primera edició del Clio Trophy Spain Terra.

Entre els Side by Side, el protagonista de les darreres tres temporades, José Roger, ha mantingut la ratxa de resultats que va iniciar després del seu abandonament a la G1, tot celebrant el seu segon triomf consecutiu, seguit pel vencedor de la primera cita, Maxime Emery.

El company d’equip de l’andorrà, Jesús Cucharrera, ha segellat un tercer lloc amb el qual ha sentenciat automàticament el títol de la categoria de buggies, seguit pel francès Maxime Emery (guanyador de la G1) i pel seu predecessor al palmarès de Side by Side, el mateix José Roger.

Els SpeedCar han conclòs aquest cap de setmana la seva primera aparició a les Andbank GSeries, que s’ha caracteritzat per una gran afluència de pilots d’un rang molt ampli d’edat. El francès Vincent Mercier ha guanyat la G4, seguit per Borja González i pel seu compatriota Sébastien Degrave.

L’asturià de l’equip oficial SpeedCar Factory ha assegurat així el títol de la categoria. Gràcies a la seva regularitat, el canari Javier Rodríguez s’ha proclamat subcampió de SpeedCar, mentre els llocs d’honor els ha completat Sébastien Degrave, el més constant entre els pilots francesos que han competit amb els carcross construïts per l’estructura de Delfín Lahoz.