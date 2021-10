Andorra, Mònaco i San Marino acorden sol·licitar a Europa reprendre la negociació presencial

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, s’ha reunit aquest divendres amb els caps negociadors per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE) de Mònaco i San Marino. Durant la jornada de treball, que s’ha celebrat a la Ciutat de San Marino, els tres homòlegs han compartit l’estat de situació de les negociacions respectives.

Els tres caps negociadors han coincidit en assenyalar que l’any i mig de pandèmia ha permès avançar molt en els treballs interns d’anàlisi de la normativa i identificar de manera clara quins dossiers són prioritaris per a cada país i quins dossiers no han de suposar una dificultat major durant les negociacions. En aquest sentit han decidit sol·licitar, de manera conjunta, a la Comissió Europea reprendre el més aviat possible les reunions presencials i, quan això sigui possible, reprendre els dossiers considerats com a prioritaris per a cada país. La voluntat és tenir una perspectiva més definida i concreta del futur Acord d’associació.

Durant la trobada, les tres delegacions també han acordat millorar la coordinació estratègica ja existent per sensibilitzar al Parlament Europeu i als països membres de la UE sobre l’Acord d’associació. Finalment, s’ha establert compartit les estratègies de comunicació nacionals sobre la negociació per extreure’n les bones pràctiques i trobar espais de cooperació en aquest àmbit, identificant la divulgació cap a la ciutadania com un element clau tant durant la negociació de l’acord com de cara a una futura implementació.

Apropament de l’Acord d’associació a parlamentaris francesos

De manera paral·lela a la celebració de la trobada celebrada a San Marino, aquest mateix divendres s’ha desplaçat fins a Andorra una delegació de parlamentaris francesos del Senat francès, en el marc del grup d’Amistat Andorra-França. Aprofitant aquesta visita, els tècnics de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus han presentat el projecte d’Acord d’associació entre Andorra i la UE, així com el seu estat d’avançament.