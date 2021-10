El Govern informa d’unes trucades fraudulentes relacionades amb la campanya de vacunació de la COVID-19

El Govern d’Andorra informa que ha rebut l’avís per trucades fraudulentes a diferents residents del país presumptament realitzades des del ministeri de Salut. En aquest sentit, l’Executiu informa que actualment no s’està fent cap campanya telefònica a la ciutadania relacionada amb la COVID-19.

Així, els suplantadors es farien passar pel ministeri i demanarien diverses dades a les persones a qui truquen, explicant-los que és, o bé per citar-los per rebre la tercera dosi de la vacuna, o bé per oferir-los una prova serològica gratuïta. Tot seguit enviarien un missatge de text amb un codi que, en accedir-hi, recolliria informació del telèfon de la víctima.

El Govern recorda que no s’han de donar mai dades personals per telèfon (nom, número de contacte, número de la CASS, número de compte, etc.) ni seguir enllaços dels quals no se’n sap la procedència. La Policia ha obert una investigació per esclarir els fets.