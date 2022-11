Es donen a conèixer els guanyadors de la XLIV edició de la Nit Literària Andorrana

Aquest dijous, dia 24 de novembre s’ha donat a conèixer el palmarès de la XLIV edició de la Nit Literària Andorrana. En ser un sistema rotatiu, avui li ha tocat ser l’amfitriona a ka parròquia de Sant Julià de Lòria. Es tracta ja de la 44a edició. Com cada any, el sopar de la Nit Literària Andorrana ha aplegat les primeres autoritats del país i representants de la societat civil i empresarial.

Aquesta és la relació de guanyadors de l’edició d’enguany:

PREMI D’ASSAIG LITERARI ANDORRA

Dotat per: Comú d’Andorra la Vella

Dotació del premi: 3.000 euros

Jurats: Robert Pastor, Elena Aranda i Rosa Castellón

Premi: Un samurai contra Teseu

Autor: Nil Forcada Vives

Andorra la Vella (Andorra)

PREMI LAURÈDIA DE PERIODISME

Dotat pel Comú de Sant Julià de Lòria

Dotació: dos premis de 1.250 euros cadascun

Un pels treballs en mitjans audiovisuals (ràdio i televisió) escrits o àudio/video i l’altre per escrits periodístics publicats

Jurats: Josep Maria Ubach, Javier Sànchez i Joan Massa

Suport paper: Articles que porten els noms de “Fins a saber-lo de memoria” i “Cosetes de mascle alfa” publicats al diari BonDia en el cas de la primera autora; i “El penúltim servei d´El Cresper” i “Herois? Som uns pringats”, apareguts al Diari d´Andorra en el cas del segon

Autors: ex aequo Alba Doral i Adrià Esteban

Premi: 1250 Euros a repartir (625 Euros)

Mitjans audiovisuals: Desert

PREMI JULI VERNE DE CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Dotat per GRUP MAESTRE

Jurats: Àlex Puig, Elisabeth Zorita Vilabrú i Ricard de la Casa Pérez

Dotació del premi: 2000 euros

Premi desert

1 accèssit de 1000 euros a Contes que comencen al cel, recorren muntanyes i acaben capbussant-se al mar

Autora: Lucia Muñoz Cuevas

Castellbisbal (Barcelona)

PREMI DE TEATRE 50è ANIVERSARI CRÈDIT ANDORRÀ

Dotat per: CRÈDIT ANDORRÀ

Dotació del premi: 3.500 euros

Jurats: Jordi González, Miquel Àngel Aniès i Simón Duró

Premi: Dones de flors i Herbes

Autor: Agustí Franch i Reche

Seu d’Urgell (Lleida)

PREMI MANUEL CERQUEDA ESCALER DE NOVEL·LA CURTA

Dotat per: ANDBANK

Dotació del premi: 6.800 euros

Jurats: Rosa Pujol, Anna Riberaygua i Meri Roca

Premi, títol: La persecució

Autor: Joaquim Brustenga Etxauri

Santa Eulalia de Ronçana, Catalunya (Espanya)





PREMI SANT CARLES BORROMEU DE CONTES I NARRACIONS

Dotat per MORABANC

Dotació del premi: 5000 euros

Jurat: Helena Riera, Lluisa Bernabé i Maria Marquet

Premi: Més formigues que paradís (pseudònim de Mònica S.P.)

Autor: Jesús Pacheco Julià

Sant Celoni (Vallès Oriental), Catalunya (Espanya)

PREMI GRANDALLA DE POESIA CRÈDIT ANDORRÀ

Dotat per: CRÈDIT ANDORRÀ

Dotació del Premi: 3.500 euros

Jurats: Meritxell Torres, Alfons Codina i Marià Cerqueda.

Premi: L’urpa del temps

Autor: Àngel Fabregat i Morera

Belianes, Catalunya (Espanya)

PREMI PRINCIPAT D’ANDORRA D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

Dotat per: CONSELL GENERAL

Dotació del premi: 10.000 euros

Jurats: Cinta Pujal, Alexandra Monné i Francesc Rodríguez

Es dota un Accèssit de 3.000 Euros

Accèssit títol: Puix que Déu us ha posada en el nostre territori – El cant dels goigs a les Valls d’Andorra

Autor: Ester Llop

Barcelona, Catalunya (Espanya)

PREMI FITER I ROSSELL DE NOVEL·LA

Dotat per: GOVERN D’ANDORRA – MINISTERI DE CULTURA

Dotació del Premi: 10.000 euros

Jurats: Anna Maria Martí, Enric Canals i Noemí Rodríguez

Premi: Abril (lema: Marta Farré)

Autora: Francesc Puigpelat i Valls

Sitges, Catalunya, (Espanya)