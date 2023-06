Andorra la Vella ja s’engalana per a la Festa del Poble i “La Juve”

Presentació de la Festa del Poble i “La Juve” a Andorra la Vella (Foto: Comú)

Andorra la Vella es prepara per a l’arribada de l’estiu amb un programa d’activitats per a tothom per a celebrar el solstici d’estiu. Els actes començaran el divendres 23 de juny amb la revetlla de Sant Joan: a les 19 hores es farà la recollida de la Flama del Canigó a Casa de la Vall (acte que organitzen el Centre de la Cultura Catalana, l’Associació de fallaires d’Andorra la Vella i la Taula de Fallaires d’Andorra), amb la participació de la Banda de l’Institut de Música i un homenatge a Josep Antón Marquilló, Quillo, fallaire i una persona molt activa per la cultura popular i que va traspassar l’estiu passat.

A partir de les 22.30 hores començarà la cremada de falles amb els Fallaires d’Andorra la Vella: primer al barri del Puial i després al Centre Històric (passaran per l’Antic carrer Major, les placetes de Sant Esteve, Consòrcia i Monjó, el carrer de la Vall, la plaça Príncep Benlloch, el Cap del carrer i la plaça Guillemó). I per acabar la festa, a partir de les 24 hores, hi haurà l’encesa de la foguera, el ball de bruixes i final de festa a la plaça Guillemó amb el grup La Corda fluixa.

El dissabte 24 de juny, Andorra la Vella celebrarà la Festa del Poble, una festa parroquial que es va instaurar als anys 80 i que es va recuperar el mandat passat. A les 12 hores hi haurà la missa solemne amb l’acompanyament de l’Orquestra de l’Institut de Música a l’església de Sant Esteve; i a les 13 hores arribarà un dels plats forts de la jornada: aperitiu per a tothom i el concert de rumba catalana amb Los Manolos a la plaça del Poble, una cita que ja s’ha convertit en tot un clàssic del dia de Sant Joan a la parròquia.

Durant tot el dia, entre les 11 i les 18 hores, també hi haurà jocs inflables a la piscina exterior dels Serradells adreçats als infants i a les famílies, i a la tarda, a partir de les 17.30 hores, el XX aplec de la sardana a la plaça Vinyes (activitat organitzada per l’agrupació Sardanista andorrana). La jornada es tancarà a les 22.30 hores amb un castell de focs d’artifici que es dispararà des de l’avinguda Salou.





Ampli programa per al jovent

La Festa del Poble s’ha volgut fer coincidir aquest any amb una de les celebracions més esperades pel públic jove, La Festa de la Joventut, “La Juve”¸ que torna després de 3 anys de parèntesi a causa de la pandèmia, tal com ha anunciat el cònsol menor, Miquel Canturri. “Hem volgut unir les dues festes per a oferir activitats que agradin a totes les franges d’edat”, ha ressaltat el cònsol menor.

Les activitats de la Festa de la Joventut se centralitzaran a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila entre les 16 i les 24 hores amb una àmplia i variada programació. Així doncs, hi haurà activitats com maquillatge festiu, un taller de sensibilització sobre les drogues amb la Creu Roja Andorrana, inflables d’obstacles de 50 metres, activitats manuals, actuacions de tota mena (música, màgia, freestyle, robòtica, ball, DJ…) i activitats esportives (futbol amb l’ENFAF i vòlei amb el Club Vòlei Andorra).

La jornada també inclourà, a partir de les 20 hores, un sopar popular gratuït per als assistents, i per a acabar la festa, un seguit de concerts amb la rapera Sofia Gabanna, jove promesa de la música urbana i germana de la cantant Nathy Peluso, com a cap de cartell. L’actuació de Gabanna es completarà amb concerts dels grups Isolda, W’Wise, Edu Petit ft. DKAYE i Flake.

La consellera de Joventut, Judit Ruiz, ha ressaltat que l’esdeveniment s’ha organitzat a través d’una comissió de joves usuaris del Rusc d’entre 12 i 16 anys, que ha proposat diverses activitats simultànies. “Són els mateixos joves els encarregats de dissenyar el programa i de fer les propostes que més s’adiuen amb els seus interessos i que agraden als joves”, ha indicat.

Totes les activitats dels dies 23 i 24 de juny són gratuïtes.





Consultar el programa complet d'activitats aquí