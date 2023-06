A la cerca d’un pacte d’Estat per a l’Acord d’associació

Primera reunió de les formacions polítiques per a assolir un pacte d’Estat sobre l’Acord d’associació amb la UE (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha convocat els representants dels partits polítics, tant els que tenen representació parlamentària com els que no en tenen, a la primera reunió per a assolir un pacte d’Estat per a la negociació d’un acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea.

Un cop finalitzada la trobada, Espot s’ha mostrat confiat i convençut “que aviat podrem assolir un pacte d’Estat” perquè hi ha hagut una bona predisposició per part dels participants. El cap de Govern opina que l’esborrany de document que el Govern va traslladar a les forces polítiques és una bona base de treball sobre la qual s’han traslladat comentaris i observacions, moltes de les quals podran ser incorporades, si bé, ha afegit “no serà fàcil trobar un mínim comú denominador perquè hi ha sensibilitats diverses, però des del Govern ens hi esforçarem”.

Els representants polítics es tornaran a trobar en unes setmanes, un cop s’hagi pogut treballar i compartir una versió esmenada del pacte d’Estat. També s’ha previst en els pròxims dies una sessió informativa per a explicar amb detall l’estat de la negociació, tant pel que fa a les qüestions ja analitzades i acordades, com per a aquelles encara pendents de negociació, i que requeriran d’un arbitratge polític. Es tracta d’aspectes vinculats a la lliure circulació de persones, com el control de la política migratòria, als serveis financers o l’exclusivitat dels operadors públics.

A la reunió han estat presents els presidents dels grups parlamentaris: Jordi Jordana (DA), Cerni Escalé (Concòrdia), Carles Naudi (Ciutadans Compromesos), Susanna Vela (Partit Socialdemòcrata d’Andorra) i Carine Montaner (Andorra Endavant). També ha assistit a la trobada el conseller no adscrit, Víctor Pintos (Liberals d’Andorra), Josep Pintat (TerceraVia), Jaume Bartumeu (Socialdemocràcia i Progrés) i Judith Pallarés (Acció).

En aquesta primera reunió han acompanyat el cap de Govern, el secretari d’Estat per a les relacions amb a l’Unió Europea, Landry Riba, i l’ambaixadora consellera diplomàtica, Maria Ubach.