Andorra la Vella: es podrà pagar i renovar el tiquet des del telèfon mòbil

Els parquímetres d’Andorra la Vella se substitueixen per aparells més moderns. El procés de renovació iniciat aquesta setmana es preveu que finalitzi abans de la tardor i té per objectiu modernitzar uns aparells que fa més de 30 anys que estan en funcionament. Els nous parquímetres incorporen uns panells solars que en permetran l’autoabastiment elèctric total o parcial.

La distribució de màquines expenedores de tiquets d’estacionament s’ha optimitzat: n’hi haurà menys perquè, en paral·lel, s’implanta un sistema de compra i renovació en línia dels tiquets de parquímetre a través del telèfon mòbil, sense necessitat d’haver de fer-ho acostant-nos a una màquina.

Els usuaris podran doncs, a partir d’ara, adquirir el tiquet d’estacionament de dues maneres: o bé als aparells instal·lats al carrer, on caldrà introduir el número de matrícula i fer el pagament amb targeta de crèdit; o bé, a través de l’APP ElParking, que es pot descarregar gratuïtament a les plataformes mòbils.

Un dels avantatges és que es podrà ampliar la validesa del tiquet a distància, sense haver de desplaçar-se fins al vehicle. L’APP s’encarrega d’enviar una notificació quan s’estigui a punt d’exhaurir el límit horari. De la mateixa manera, si l’usuari no esgota el temps del tiquet comprat, té l’opció d’indicar-ho a l’APP ElParking que reemborsarà els diners que no s’hagin hagut de fer servir.

Aquesta APP es fa servir a més d’un centenar de ciutats espanyoles, com Madrid, Toledo, Oviedo, Lleida, Barcelona, Badalona, Manresa o Tàrrega. Els usuaris que ja la tinguin, doncs, podran pagar el tiquet d’estacionament directament a Andorra la Vella, de la mateixa manera que els ciutadans nacionals també podran fer-la servir en altres destinacions.

El nou sistema de parquímetres permetrà que els pagaments en línia es puguin fer a través d’altres aplicacions mòbils diferents.

Andorra la Vella ofereix més d’un miler de zones d’estacionament regulades per parquímetre a la via pública per a afavorir la rotació: gairebé 900 en zona verda (a un preu de 0,50€ l’hora), i més de 150 en zona blava (a un preu d’1€ l’hora).

A banda, en els darrers anys s’han habilitat més de 160 places de zona comercial (marcades en color taronja i on es pot aparcar 20 minuts com a màxim) i més d’un centenar destinades a càrrega i descàrrega. També s’ofereixen més de 600 places d’estacionament per a motos a la via pública.

La renovació dels parquímetres, que suposa una inversió d’uns 490.000 euros, s’inicia a partir d’aquesta setmana al carrer de la Grau i als aparcaments sense barrera que estan regulats amb màquina expenedora de tiquets. El procés continuarà a Prada Casadet i Prada Ramon fins a la substitució de totes les màquines, previst per a final de l’estiu.