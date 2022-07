Andorra presenta candidatura a la FAO per a que sigui reconegut el seu sistema agro-pastoral

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director del departament d’Agricultura, Josep Casals, ha explicat aquest dimarts la candidatura que Andorra ha presentat davant de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) per al reconeixement del sistema agro-pastoral del país com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM).

“Presentar aquesta candidatura demostra el reconeixement del Govern sobre la importància de la nostra ramaderia i la voluntat de conservar-la”, ha remarcat Calvó. Així mateix, la ministra ha apuntat que l’adhesió del sistema agro-pastoral complementa la candidatura plurinacional pel reconeixement de la transhumància de la UNESCO.

A més, l’obtenció del label va estretament lligat amb la tasca que està realitzant el Ministeri, juntament amb els comuns i en estreta col·laboració amb el sector ramader i agrícola, per a conservar i potenciar el sistema agro-pastoral d’Andorra.

L’any 2002 la FAO va crear el Programa SIPAM amb la finalitat d’identificar i protegir els sistemes particulars del patrimoni agrícola d’arreu del món, així com els paisatges, la biodiversitat, els coneixements i el patrimoni agrari i cultural que hi estan associats.

Tal com ha explicat Casals, el reconeixement SIPAM no es basa sobre uns criteris rígids ni pretén conferir cap estatus d’àrea protegida al territori, però sí que requereix l’adopció d’una visió estratègica i d’un pla d’acció elaborat de forma inclusiva amb la participació de totes les parts interessades.

Aquest pla ha de ser dinàmic i objectiu (basat en un conjunt d’indicadors), a efectes de poder adaptar-se i fer-lo evolucionar en funció de la situació econòmica i social de cada moment.

A nivell mundial actualment s’han designat ja 62 SIPAM, dels quals 7 a Europa. L’èxit del label SIPAM fa que actualment 15 propostes més estiguin en fase d’estudi pel Comitè Científic que s’encarrega d’avaluar-les.

El sistema agro-pastoral d’Andorra

El director del departament ha recordat que el sistema agro-pastoral d’Andorra està basat en rutines pastorals ancestrals per a l’aprofitament de les pastures de fons de valls durant la primavera i la tardor i l’aprofitament de les pastures d’alta muntanya (pastures supraforestals) durant l’estiu. El sistema pastoral ha perdurat durant generacions i s’ha adaptat a l’evolució econòmica i social del país, esdevenint una activitat que és essencial pel manteniment del paisatge i la conservació de la seva biodiversitat.

S’articula per mitjà d’un sistema productiu ramader extensiu, en el qual es prima a través d’un sistema d’ajuts públics, l’aplicació de pràctiques tradicionals de muntanya (dall de prats, aprofitament de peixeders i de les zones pastorals públiques), el benestar animal i la producció de productes locals (km 0) de qualitat, respectant els cicles naturals de cria (alletament amb la mare) i d’engreix del bestiar (alimentació a base de farratges i una aportació limitada d’aliment concentrat que únicament pot contenir matèries primeres naturals (cereals).

Calendari de la candidatura

Calvó i Casals han recalcat que la candidatura s’ha impulsat de forma transversal i amb la participació d’un grup de treball format per una representació dels ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Afers Exteriors, Cultura, Turisme, l’ARI, l’APRA i els Comuns. Fruit de tot aquest treball, el juny d’enguany el Govern va aprovar la candidatura que ja ha estat tramesa al programa SIPAM de la FAO.

Un cop presentada la candidatura, es preveu que el comitè d’experts que avalua les candidatures al programa SIPAM de la FAO es pugui pronunciar en un termini de com a màxim 18 mesos.