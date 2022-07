A Ordino, el consell de comú aprova les mesures per a limitar el creixement urbanístic

La sessió Extraordinària de consell de comú, convocada per a aquest dimarts amb caràcter d’urgència, ha servit per a posar en marxa el procediment normatiu i jurídic necessari per a aconseguir un urbanisme més sostenible, així com preservar el medi ambient i millorar la qualitat de vida per a la parròquia d’Ordino.

Ha estat una voluntat política que dona resposta a la inquietud de la ciutadania, tal com es va mostrar en la compareixença pública que van fer ahir dilluns els cònsols major i menor en la reunió de poble, on es van exposar les conclusions i les accions que es prendran.

L’acord ha estat unànime entre els membres de la majoria i minoria, tot i haver lamentat, aquests darrers, que les mesures arribaven tard. El cònsol major, J. Àngel Mortés, ha recordat que calia esperar els estudis i tenir criteris objectius per a fer els canvis que avui dimarts s’han aprovat. “Construir menys per a assolir la sostenibilitat i mantenir l’equilibri entre el desenvolupament econòmic i el patrimoni natural és el nostre objectiu”, ha reiterat Mortés.