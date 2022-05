Andorra la Vella: arriba la darrera fase dels pressupostos participatius

La segona convocatòria de Pressupostos Participatius impulsada pel Comú d’Andorra la Vella celebra aquest mes de juny la darrera i més decisiva fase amb la votació ciutadana dels projectes finalistes. En total se sotmetran a votació ciutadana fins a 14 propostes que han superat el filtratge tècnic dut a terme al llarg de les darreres setmanes per part de la Taula Tècnica de Validació. Cada ciutadà podrà votar fins a un màxim de tres actuacions i el llistat complet amb la descripció de les propostes finalistes es pot consultar al portal decidim.andorralavella.ad

El Comú destina aquest any un pressupost de 200.000 euros per implementar el projecte o projectes guanyadors. Entre altres, hi ha iniciatives d’embelliment de diversos punts de la parròquia (carrers i/o voravies de Terra Vella, Font de la Call, Prat de la Creu, Bonavista, el passeig del riu i barri del Cedre); convertir les parades d’autobús en espais interactius, calefactables i ecosostenibles; passos de vianants elevats; la instal·lació de màquines que recompensin per reciclar; la construcció d’una paret o zona d’escalada; un espai lúdic per promoure l’activitat física entre la gent gran; una bandera andorrana de grans dimensions; un mirador estel·lar; i la col·locació d’unes escales mecàniques a l’avinguda Meritxell a l’altura de la cruïlla de la Creu Grossa.

Així, de les 108 propostes ciutadanes presentades per la població de l’1 al 31 de març, 10 actuacions no han passat a la fase de votació final perquè corresponen a projectes que ja existeixen o estan previstos; mentre que 84 propostes han estat descartades perquè no complien alguns dels criteris establerts a les bases de la convocatòria.

El període de votació comença aquest dimecres, 1 de juny, i s’allargarà fins el dia 19 i hi podran prendre part totes aquelles persones de 16 o més anys censades a la parròquia d’Andorra la Vella. Les votacions es podran fer a través de dues vies: o bé al portal decidim.andorralavella.ad; o físicament als espais de votació habilitats al Punt d’informació de la Gent Gran (ubicat al Centre cultural La Llacuna), l’Oficina de l’Espai Ciutadà i l’Oficina de tràmits de Santa Coloma entre les 8.30 i les 15 hores.

Meritxell López, consellera de Projectes Participatius, anima la població a prendre part de la fase de votació i assegura que “estem molt satisfets amb la gran quantitat de propostes que ens han fet arribar els veïns i veïnes; és una clara mostra que la ciutadania té ganes de proposar actuacions de millora i de futur per a la parròquia”.