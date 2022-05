Vilarrubla rep la secretària d’Estat d’Educació de Sèrbia per mostrar-li el sistema educatiu andorrà

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha rebut la secretària d’Estat d’Educació, Ciència i Desenvolupament Tecnològic de Sèrbia, Anamarija Viček, que és aquesta setmana de visita a Andorra. La secretària d’Estat, acompanyada d’una delegació que inclou diversos càrrecs del seu ministeri i també representants del Consell d’Europa, és al Principat per conèixer el funcionament del model educatiu del país –la coexistència de tres sistemes educatius gratuïts i de lliure elecció– i més especialment, s’interessen per la implementació del marc de competències en cultura democràtica del sistema educatiu andorrà.

Així, Vilarrubla i Viček van mantenir ahir una primera reunió trobada i, posteriorment, la delegació andorrana va presentar als visitants l’evolució de l’Escola Andorrana, des de la seva creació el 1982 –amb només 1 classe de 30 alumnes i 3 mestres– fins a l’actualitat, en què s’ha convertit en el sistema majoritari.

Més concretament, la delegació Sèrbia i del Consell d’Europa han volgut veure com s’implementen les competències en l’educació per a la ciutadania i les competències democràtiques, donat que va ser una de les propostes d’Andorra quan va assumir la presidència justament del Consell d’Europa. Per aquest motiu, el desplaçament oficial ha inclòs visites a diversos centres del país, com l’Escola Andorrana de Batxillerat, ahir a la tarda, o els centres de Primera Ensenyança de Canillo i Segona Ensenyança d’Encamp, aquest matí. Precisament aquest darrer témun projecte específic que treballa les competències en cultura democràtica.

Viček també s’ha mostrat interessada en la implementació progressiva des del curs 2010-2011 del Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea), que dona un nou enfocament pedagògic als estudis mitjançant una estructura curricular organitzada per competències i capacita als alumnes per actuar eficaçment en situacions reals diverses gràcies als coneixements i experiències adquirides.

També se’ls ha explicat, entre altres aspectes, l’ensenyament plurilingüe del sistema andorrà –amb el català com la llengua pròpia, el francès i el castellà com a llengües segones d’aprenentatge i l’anglès com a llengua estrangera– i el model d’escola inclusiva, amb suport específic per als alumnes amb diversitat funcional.