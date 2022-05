Ordino Arcalís obre aquest dissabte l’accés al Mirador Solar de Tristaina

L’estació d’Ordino Arcalís inaugura la temporada d’estiu aquest dissabte 4 de juny amb l’obertura del telecadira de Creussans, que dona accés al Mirador Solar de Tristaina. El giny mecànic estarà actiu els caps de setmana i a partir del 23 de juny es posarà en marxa cada dia, igual que el restaurant La Coma, que també obrirà aquest dissabte. A més, el Refugi de Sorteny, obert cada dia des del passat 1 de maig, ofereix als excursionistes l’opció de passar la nit a la vall i gaudir de la millor gastronomia de muntanya.

Pel que fa al telecabina de Tristaina, obrirà a mitjans de mes, de la mateixa manera que la resta de propostes de Grandvalira Resorts, com el Mon(t) Magic Family Park, el camp de golf de Soldeu, l’extensa proposta en restauració que ofereix el domini durant l’estiu, el Funicamp, així com el telecabina Pioners i el telecadira dels Isards al Pas de la Casa.

L’estació d’Ordino Arcalís, així com Grandvalira Resorts, ofereixen un ampli ventall de propostes més per als visitants, com ara excursions, oferta gastronòmica o el Forfet 4 Valls, que dona accés a diverses activitats de Grandvalira i Ordino Arcalís. Les diferents activitats es poden consultar a www.ordinoarcalis.com i a www.grandvalira.com