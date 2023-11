Andorra la Vella aconsegueix reduir la petjada de carboni un 13,2%

Presentació de l’estudi que evidencia el progrés en sostenibilitat del Comú d’Andorra la Vella (Comú)

El Comú d’Andorra la Vella va generar l’any passat 1.999,3 tones d’emissions de CO₂, el que suposa una reducció de gasos d’efecte hivernacle del 13,2% en 3 anys (303,7 tones de CO₂ en xifres absolutes). Així ho conclou l’estudi sobre l’evolució de la petjada de carboni del Comú d’Andorra la Vella entre els anys 2019 i 2022 que s’ha presentat avui dilluns i que avalua quin impacte han tingut les mesures que en els darrers anys s’han aplicat a la parròquia per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

L’estudi, que signa BMS Consultoria estratègica, lliga aquesta considerable reducció de la petjada de carboni a tres motius principals:

L’acció dels departaments comunals d’aplicar mesures en clau d’eficiència i estalvi energètic i reduir el consum de combustible de calefacció i aire condicionat (a l’estiu s’ha fixat la temperatura mínima a 26 graus i a l’hivern, la màxima a 20).





(a l’estiu s’ha fixat la temperatura mínima a 26 graus i a l’hivern, la màxima a 20). La substitució del sistema de calefacció del centre Esportiu Serradells per la xarxa de producció de calor FEDA Ecoterm-Cetrasa, una acció ha rebaixat 484 tones de CO₂ que produeix el Comú.





per la xarxa de producció de calor FEDA Ecoterm-Cetrasa, una acció ha rebaixat 484 tones de CO₂ que produeix el Comú. L’optimització dels desplaçaments que fan els vehicles de la flota comunal. S’ha apostat per reduir els desplaçaments i potenciar que els treballadors, en la mesura del possible, caminin, el que ha rebaixat un 3% (8 tones de CO₂) la petjada de carboni.

El cònsol major, David Astrié, i el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella, han presentat avui les conclusions de l’informe que, tal com ha ressaltat el cònsol major “es va encarregar fa prop de mig any amb l’objectiu de disposar de dades analitzades i contrastades sobre la situació energètica del Comú i per a analitzar quin efecte han tingut les accions que hem anat emprenent els darrers anys per a ser més eficients”.

Per a elaborar aquest estudi s’han analitzat moltes variables i els diferents edificis comunals (un total de 16) i altres elements com l’enllumenat públic de la parròquia, la xarxa d’abastament d’aigua potable i la flota de vehicles comunals. Amb tot, les accions més importants s’han concentrat en els tres principals focus de consum: els edificis del Centre esportiu dels Serradells i del Centre de Congressos i en la xarxa d’enllumenat.

Pel que fa a accions concretes que s’han instaurat en els darrers anys, Gerard Estrella ha detallat que s’han concentrat bàsicament a reduir l’ús del gasoli de calefacció (en 3 anys s’ha aconseguit retallar-ne un 34% el consum, en bona part pel nou sistema per a escalfar el Centre esportiu dels Serradells); i a la xarxa d’enllumenat dels carrers de la parròquia, que ha passat de la bombeta tradicional al sistema LED. En aquest sentit, ha explicat que amb l’enllumenat públic, que suposa un 15% del total de la petjada de carboni del Comú, s’han estalviat 12 tones de CO₂ tot i haver augmentat els punts de llum de 67 a 74.

A més, s’han activat altres mesures, com per exemple, el canvi de finestres per vidres més aïllants i sostenibles; la millora dels aïllaments a la piscina olímpica i a tot edifici dels Serradells; la compra de més vehicles elèctrics; s’ha reprogramat la il·luminació de l’aparcament Centre ciutat i reduït al 50% en hores de poca afluència; i s’han substituït els 3 ascensors panoràmics de l’aparcament de Prat de la Creu, com també part de la il·luminació de l’escenari del Centre de Congressos i altres sales de l’edifici per sistemes més eficients.





Accions de futur i rol exemplar de les administracions

Pel que fa a les accions previstes en un futur immediat per a continuar reduint tant com sigui possible la petjada de carboni, el cònsol major ha citat el projecte per a construir un punt d’energia neta a la coberta de l’edifici de l’antic aparcament comunal dels Pouets, una instal·lació que actualment es troba en desús i que es vol explotar amb un sostre de panells fotovoltaics.

També, pròximament, l’edifici del Centre de Congressos es podrà connectar a la xarxa de calor que està desplegant FEDA Ecoterm a la parròquia (s’ha estat treballant en els darrers mesos a la zona de Prat de la Creu) i, en paral·lel, es continuaran substituint als edificis comunals les bombetes tradicionals per LEDS.

Davant de tot plegat, David Astrié ha remarcat el “rol exemplar” que han d’exercir les administracions per a aplicar mesures que estiguin encaminades a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Ha recordat, doncs, que Andorra ha ratificat l’Acord de París i que les administracions han de treballar per a complir els objectius de reducció del 37% de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle per a final del 2030 i a mantenir l’escalfament global per sota de 2 graus; i també, que el setembre del 2018 es va aprovar la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic per a crear i consolidar mesures que i instruments que permetin avançar cap a una societat neutra en carboni.