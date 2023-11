Una de freda i una de calenta per a Llovera – “Leites” a la Nucía

Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leites” pilotant de nit (FotoEsport)

Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leites” (Toyota Yaris – PCR Sport) van haver d’abandonar a l’inici de la primera cronometrada de la segona etapa del 29è Ral·li de la Nucía (País Valencià), després que el diferencial central de la seva mecànica digués prou. Això li succeïa a l’equip del Grupo La Grajera després protagonitzar una excel·lent primera etapa en la qual van estar flirtejant amb el top5 en la classificació de la Toyota Iberian Racing Cup (TGR) 2023.

El pilot d’Andorra la Vella comentava d’aquesta manera el moment de l’abandonament: “Es va produir en el moment de prendre la sortida en la setena especial (primera de la segona etapa). Quan ens acostàvem a la línia de sortida ja em vaig adonar que alguna cosa no anava bé, semblava com si m’hagués deixat el fre posat. El pitjor presagi es va confirmar en el moment d’intentar sortir… ens vam quedar clavats”. A més, continuava manifestant: “Això ens passava després de completar una primera etapa a un ritme molt competitiu, a mesura que avançava el ral·li em sentia més còmode al volant del Toyota i la millora després de cada especial va ser considerable. Una llàstima no poder continuar, completar el ral·li hauria estat molt positiu per a nosaltres per a agafar ritme de competició en un ral·li”.

Per a Llovera, abandonament a part, el moment més complicat es va produir en la secció nocturna del ral·li: “Sobretot en la primera cronometrada nocturna de la prova. Feia molt de temps que no competia en un ral·li de nit i al principi em va costar una mica. Amb tot va ser un problema que vaig solucionar ràpidament i a partir de la segona crono de nit tot va tornar a la normalitat”.





Excel·lents sensacions en el shakedown i en la primera etapa

Explicava Albert Llovera que en la part inicial del Ral·li la Nucía es va sentir molt a gust pilotant el Toyota Yaris, aquestes sensacions es van veure confirmades en els cronos marcats.

En el shakedown, Llovera-”Leites” van fer tres passades per l’especial Bolulla-Tàrbena (4,510 km), marcant un millor temps de 3’22”973, confirmant que tot estava en ordre per a començar el ral·li.

En el decurs de la primera etapa, la dupla del Grupo La Grajera es va situar d’inici en la setena posició de la TGR, lloc que van mantenir durant les sis cronometrades de l’etapa i amb possibilitat de millorar i situar-se en el top5 de la copa monomarca de Toyota.

D’aquí a quinze dies (en concret dies 17 i 18), Llovera -Leites” disputaran l’última cita del calendari de la copa esmentada. Serà sobre terra i a la província de Còrdova. Es tracta del 10è Rally ciudad de Pozoblanco.

La prova de l’Escuderia Sierra Morena tenia que haver-se celebrat el mes d’abril passat, però la situació d’extrema sequera que es vivia en els escenaris de la prova van obligar els organitzadors a ajornar el seu ral·li.