Andorra i Manresa s’enfronten en plena lluita pels llocs de Copa del Rei

Partit del BC Andorra a l’Olímpic de Badalona -84 a 94- (ACB Photo / D. Grau)

Aquest dissabte, a les 18 hores, al pavelló del Govern, el BC Andorra i el Baxi Manresa s’enfrontaran en un duel de clara lluita pels llocs que donen l’oportunitat de jugar la Copa del Rei, el proper mes de febrer, a Màlaga. El conjunt de Natxo Lezkano intentarà sobreposar-se a la dolorosa derrota encaixada a Tenerife la passada jornada, on va perdre per 71 a 53, partit en el qual va debutar, amb tot just 8 minuts a pista, Jerrick Harding, que aquesta vegada segur que tindrà més minuts contra el seu exequip la temporada passada.

Mentre, el conjunt manresà de Pedro Martínez, que compta a les seves files amb Pierre Oriola, que va fer la pretemporada amb els andorrans, també intentarà refer-se de la clara derrota que va obtenir en l’últim compromís de lliga a la pista d’UCAM Múrcia per 87 a 74.





Plantilla del BC Andorra: Markel Starks (B), Jean Montero (B), Adam Somogyi (B), Rafa Luz (B), Jerrick Harding (E), Tobias Borg (E), Stan Okoye (A), Juan Rubio (A), Chris Czerapowicz (A), Tyson Pérez (AP), Mihajlo Andric (AP), Nacho Llovet (AP), Marin Maric (P), Felipe dos Anjos (P).

Plantilla del Baxi Manresa: Dani Pérez (B), Brancou Badio (B), Brandon Taylor (B), Dani García (B), Travante Williams (E), Guillem Jou (E), Max Gaspà (E), Musa Sagnia (A), Elias Valtonen (A), Juampi Vaulet (A),Devin Robinson (AP), Ladji Coulibaly (AP), Marcis Steinbergs (AP), Pierre Oriola (AP), Jonas Zohore (P), Martinas Geben (P).