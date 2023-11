Avancen les obres de la nova Oficina del SEPE-SOC a Tremp

José Crespín -quart per la dreta- a l’Oficina del SEPE-SOC a Tremp (Subdelegación del Gobierno)

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat aquest divendres les obres de les noves dependències de l’Oficina del SEPE-SOC a Tremp, situades a la cèntrica Rambla Doctor Pearson 34 que finança el Ministeri espanyol de Treball i Economia Social. Aquesta nova Oficina substituirà la que comparteixen actualment tots dos organismes al carrer Seix i Faya, 35 de la capital del Pallars Jussà.

La visita l’ha dut a terme juntament amb la directora provincial del SEPE a Lleida, Mari Carmen Zapater, el subdirector de Prestacions de l’organisme, Mariano Fuertes, i la directora del SEPE a Tremp, Carme Camacho. A la visita d’obres també hi ha assistit la directora provincial del Servei territorial d’Ocupació a Lleida, Alt Pirineu i Aran, Maria Jesús Marvà i el director de l’Oficina de Treball de la Generalitat a Tremp, Joan Francesc Sarrias.

La nova seu del SEPE-SOC, a Tremp, està finançada pel Ministeri espanyol de Treball i Economia Social amb 324.480 euros. El projecte s’emmarca dins el Pla Renove del Ministeri de Treball i Economia Social que preveu subvencions a les comunitats autònomes per a la millora, renovació i/o trasllat de les oficines SEPE de tot el país per a garantir una atenció de qualitat als usuaris.

Les noves dependències, amb una superfície aproximada de 400 metres quadrats, multiplicaran per quatre la superfície actual de l’Oficina SEPE-SOC i, tal com ha explicat el subdelegat, “permetran ampliar l’espai d’atenció als ciutadans i millorar les condicions laborals dels empleats públics amb més confortabilitat i lluminositat a totes les dependències. Es tracta, en definitiva, de reforçar la qualitat en el servei que es presta als usuaris”. L’actual oficina SEPE-SOC a Tremp atén, segons dades del SEPE, una mitja de 1.150 demandants de prestacions al mes donant servei, no només a la comarca del Pallars Jussà sinó també a d’altres poblacions del Pirineu lleidatà.

Tal com es va procedir a la nova oficina SEPE-SOC de Lleida, inaugurada al novembre de 2022, i a la nova Oficina SEPE-SOC de Balaguer, que es va posar en marxa el passat mes de juny, incloses totes dues també en el Pla Renove del Ministeri de Treball i Economia Social, l’Estat espanyol finança el conjunt de les obres d’adequació dels locals i les despeses del trasllat, mentre que la Generalitat de Catalunya es fa càrrec de la redacció del projecte i de la licitació d’obres. Les oficines SEPE-SOC comparteixen al 50% el pagament del lloguer i de les despeses de manteniment.

La inversió feta pel ministeri de Treball i Economia Social a la província de Lleida dins el Pla Renove d’oficines en tres de les set oficines SEPE-SOC de la província puja 1,9 milions d’euros: 1,1 milions d’euros invertits en la nova oficina SEPE-SOC de Lleida, 412.000 euros a la nova oficina de Balaguer i 324.000 a la de Tremp.