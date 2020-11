Andorra i Bèlgica avancen en la negociació per un conveni per eliminar la doble imposició

Andorra i Bèlgica treballen per avançar en la negociació per un conveni entre ambdós països per eliminar la doble imposició i prevenir l’evasió i el frau fiscal. El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, s’ha reunit aquest divendres amb el seu homòleg a Bèlgica, Vincent Van Peteghem, per tractar diferents aspectes de les relacions bilaterals. En la reunió, que s’ha celebrat de manera telemàtica també han participat l’ambaixadora d’Andorra a Bèlgica i a la Unió Europea, Esther Rabasa així com el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà.

Durant la trobada, el ministre belga Vincent Van Peteghem, ha felicitat Andorra per la seva recent adhesió al fons Monetari Internacional, i ha considerat que aquest és un pas determinant per accedir als mecanismes de cooperació multilateral i bilateral en el marc de la circumscripció d’aquest organisme internacional. Andorra i Bèlgica es troben en la mateixa circumscripció i per aquest motiu s’han començat la ronda de reunions bilaterals entre els membres de la mateixa.

El ministres han tractat qüestions relacionades amb l’actualitat econòmica a Europa en el context de la crisis sanitària i en les fonts de finançament dels Estats. Tots dos han coincidint en la necessitat de cooperar amb les institucions europees en l’actual situació. En aquest sentit, Eric Jover ha compartit amb Van Peteghem, la tasca que s’està duent a Andorra per establir un marc de cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions.