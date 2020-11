L’impacte de la nutrició esportiva en el medi ambient, nova tesi doctoral de l’UdA

Aquest 6 de novembre a la tarda ha tingut lloc a la Universitat d’Andorra (UdA) la lectura de la tesi doctoral titulada “The Integration of Environmental Sustainability in the Athlete’s Plate Nutrition Educational Tool”, defensada per Alba Reguant Closa i dirigida per Nanna Meyer.

El tribunal ha estat format per Mercè Avellanet (Universitat d’Andorra), Assumpció Anton (IRTA), Rafel Balanzà (Universitat Rovira i Virgili), Ivan Muñoz (2.-0 LCA consultants) i Míriam Torres (Universitat de Vic). L’acte també ha estat retransmès per videoconferència, de manera que l’han pogut seguir més de 40 persones, algunes connectades des d’indrets com Suïssa o els Estats Units.

L’objectiu de la investigació ha estat determinar l’impacte que tenen sobre el medi ambient les dietes dels atletes olímpics, com també integrar el factor de la sostenibilitat en la nutrició esportiva. En aquest sentit, l’estudi ha desenvolupat una proposta per incloure la sostenibilitat ambiental en l’eina educativa nutricional coneguda com plat de l’atleta (athlete’s plate) amb missatges clars per promoure una alimentació sana i sostenible per a esportistes i persones actives. La nova doctora, Alba Reguant, és dietista-nutricionista especialitzada en nutrició esportiva i professora col·laboradora de la Universitat d’Andorra.

Aquesta ha estat la tretzena defensa de tesi doctoral de la Universitat d’Andorra.