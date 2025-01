S’aprova com a projecte d’interès nacional la construcció de l’edifici de pisos assequibles per a la gent gran a Sant Julià

Una grua de la construcció (Pexels)

El Govern ha aprovat com a projecte d’interès nacional la construcció a Sant Julià de Lòria de l’edifici d’habitatges de preu assequible amb serveis per a la gent gran, que inclourà un centre de dia. Per a poder bastir el projecte i adequar-ne les volumetries necessàries, el Govern empra la fórmula de declarar-lo d’interès nacional, en aplicació de l’article 61 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme del 29 de desembre de 2000 que defineix com a projectes d’interès nacional, entre d’altres, tots aquells que es destinin a la dotació de serveis de caràcter sanitari o assistencial.

El Consell de Ministres va acordar el passat 11 de desembre la participació del Govern com a patró fundacional de la “Fundació Privada Laurus”, de la qual la ministra Conxita Marsol n’assumirà la vicepresidència. El Govern aportarà 5 milions d’euros a l’edifici d’habitatges de preu assequible amb serveis per a la gent gran, mentre que el Comú lauredià hi invertirà 3 milions.

El projecte, que s’emmarca en el Pla nacional sociosanitari de la gent gran per a millorar la qualitat de vida de les persones grans del país, preveu la construcció de tres blocs d’habitatges situats a l’entrada del poble i comptarà, en total, amb 54 pisos de 50 m2 cadascun i un centre de dia.