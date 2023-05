El V Concurs Internacional Cambra Romànica marxa a Salamanca

Synthèse Quartet, formació guanyadora del V Concurs Internacional Cambra Romànica (Ass. Amics Cambra Romànica)

L’Associació Amics del Cambra Romànica ha organitzat el V Concurs Internacional Cambra Romànica que ha tingut lloc aquest cap de setmana 20 i 21 de maig a l’auditori del Palau de Gel de Canillo. En total 23 grups han participat en una edició que ha incorporat per primera vegada una categoria per a menors de 14 anys anomenada Piccolo.

El jurat ha estat format per Antonio Guirao, Catherine Ordonneau i Àlex Arajol. Han volgut destacar la dificultat de fer música en conjunt i de transmetre les emocions adequades a l’estil musical, un dels àmbits que descriu la música de cambra.

El primer premi se l’ha endut un quartet de saxos originaris de Salamanca que cursa els seus estudis a Berlin, el Synthèse Quartet que ha sabut guanyar-se el públic amb una actuació molt destacada. El segon premi ha quedat en mans del duet parisenc Talhouët – Haismann al violoncel i piano, i el tercer premi ha estat per Helix Trio, un trio de corda i piano que estudia a Suïssa.

La categoria base l’ha guanyat ex-aequo el Quartet 4 estacions, un grup de joves músics estudiants al conservatori de Granollers i el duet amb flauta i violí de la Cerdanya francesa Duo Belloch. El segon premi ha recaigut en el Duo Victòria, procedents del conservatori de Sant Cugat.

La categoria Piccolo, disputada únicament dissabte, va ser amb un primer premi per al Quartet 16 cordes i pel duet andorrà Duet Marfany de dos violins. Els grups Sistersduet i Els Penguins han tingut una menció del jurat.

La fase final ha estat seguida en directe pel canal de YouTube de l’associació per unes 700 persones, així com les fases anteriors, que es podran recuperar al propi canal. Tots els participants han volgut agrair l’organització del concurs i l’oportunitat per a posar-se a prova. El jurat ha ofert, en finalitzar, els comentaris musicals als grups que ho han sol·licitat.

L’organització destaca les nombroses inscripcions i el bon ambient del cap de setmana que ha omplert de música la parròquia de Canillo.

L’associació agreix especialment al Comú de Canillo i al Palau de Gel les facilitats rebudes per a organitzar un esdeveniment d’aquestes característiques. També agraeix al Govern d’Andorra el seu suport i implicació amb la cultura musical del Principat i als socis de l’associació que fan possible totes les activitats.

L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica.