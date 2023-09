Andorra Endavant renova la seva executiva

Els membres de la nova executiva d’Andorra Endavant (AE)

A Andorra Endavant s’ha procedit a la renovació de càrrecs de la seva executiva. Ho ha fet aquest divendres, 27 de setembre en un acte on, a més, hi va haver les eleccions dels presidents del comitè de joves i es van abordar, igualment, els comptes de la formació política.

L’executiva queda de la següent manera: Carine Montaner, presidenta i administradora; Isabel Orobitg, vicepresidenta; Víctor Martin, secretari general; Nathalie Benard, secretària d’organització; Patrick Maurel, secretari de relacions institucionals; Laia Córdoba, presidenta del comitè dels joves; i Rui da Costa, vicepresident.

Com a més destacat, a banda de la renovació de l’executiva, es van donar a conèixer els comptes d’Andorra Endavant, uns comptes en positiu i referent als cost de la campanya de les eleccions generals, l’import puja a 12.000 euros. El Govern va aportar una subvenció de 22.635 euros pel resultat dels comicis i 6.276,16 euros per a la confecció de les llistes electorals. Per tant, la totalitat de la campanya queda reemborsada.