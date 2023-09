El ministre Guillem Casal en un supermercat d’alimentació (SFGA)

En la lluita contra el malbaratament alimentari és essencial poder impulsar accions concretes que evitin la generació de residus i acompanyin a la ciutadania en l’adopció de nous hàbits de consum. És per aquest motiu que el Govern ha aprovat un nou Reglament que té per objectiu establir els criteris mínims que han de complir els supermercats amb relació als espais destinats a exposar i posar a la venda al públic els productes alimentaris amb dates de consum preferent i de caducitat properes a la superació.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presentat la nova normativa de forma presencial en un supermercat i ha ressaltat que la mesura permet complir amb un doble objectiu: “lluitar contra el malbaratament alimentari i alleugerir l’economia de les famílies amb l’aplicació de promocions als productes alimentaris”. El ministre ha explicat que el text permet desplegar els principis de la Llei d’economia circular que va impulsar el Govern la legislatura passada i que va aprovar el Consell General per unanimitat. El marc normatiu preveu, entre d’altres, la reducció de fins al 50% del malbaratament alimentari per al 2030.

Casal ha explicat que aquesta presentació té especial rellevància tenint en compte que aquest proper divendres 29 de setembre se celebra el Dia internacional de conscienciació sobre la pèrdua i el malbaratament alimentari, reconegut per l’Assemblea General de les Nacions Unides a proposta d’Andorra i San Marino. La commemoració permet, per una banda, promoure la seguretat alimentària i, per l’altra, impulsar mesures i activitats que augmentin la conscienciació sobre la importància d’aquest problema i les solucions que es poden trobar en tots els àmbits per a contribuir al desenvolupament sostenible.

Tornant al detall del reglament aquest s’aplica a tots els centres comercials que venen productes alimentaris i estan declarats com a productors singulars de residus segons la normativa vigent, és a dir, que tenen més de 1.200 m2 en planta. Tots els productes que se situen en aquests espais –productes amb data de consum preferent o data de caducitat propera, així com productes amb imperfeccions o desperfectes que no posin en risc la salut del consumidor‒ han de ser objecte de promoció.

Els productes s’han d’exposar i posar a la venda obligatòriament en espais específics centralitzats, i complementàriament també es poden exposar dins del lineal dels productes en qüestió i s’han de posar a la venda de forma promocional. Un cop aprovat aquest text, el Govern treballarà amb el sector perquè els espais també hauran d’estar senyalitzats amb una imatge homogeneïtzada indicada per l’Executiu de forma que sigui més fàcil i ràpida la localització. El reglament es publicarà aquest proper dimecres al Butlletí Oficial de Principat d’Andorra (BOPA) i entrarà en vigor al cap de tres mesos, a principis de gener.