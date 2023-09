Andorra acull la sessió prèvia de les Jornades per a l’excel·lència

Cartell de les Jornades per a l’excel·lència 2023

“El futur del Pirineu. Una visió transfronterera” és el títol de la sessió prèvia de les Jornades per a l’excel·lència que se celebrarà aquest mateix divendres, a les 19 hores, al Centre Turístic i Cultural de les Fontetes, a la parròquia de la Massana. L’acte es podrà seguir en directe a través del web www.andorradifusio.ad.

El debat arrencarà amb la benvinguda de la cònsol major de la Massana, Olga Molné, i una intervenció inicial de Hubert Siller, cap del Departament de Turisme i Oci del Management Centre Innsbruck i també vicepresident de Future Mountain Internacional.

Posteriorment, tindrà lloc una taula rodona en la qual hi participarà Francesc Xavier Boya, secretari general pel Repte Demogràfic del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en representació del Govern d’Espanya; Philippe Voiry, ambaixador per les comissions intergovernamentals, la cooperació i les relacions transfrontereres del govern de França; la síndica d’Aran, Maria Vergés, i la ministra d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra, Imma Tor. El periodista i assessor en comunicació Josep Puigbó moderarà l’acte i el president de les Jornades per a l’excel·lència, Jesús Montoliu, farà la cloenda.

L’organització destaca que aquesta sessió prèvia “consolida l’estreta col·laboració que hi ha entre les Jornades per a l’excel·lència i Andorra, i en concret amb el Govern del Principat, que a més d’organitzar aquest esdeveniment també aporta diversos ponents a bona part de les taules rodones de les Jornades”.





Desè aniversari

Les Jornades per a l’excel·lència, el 6 i 7 d’octubre a Esterri d’Àneu, celebren enguany el desè aniversari i proposen un debat sobre els principals aspectes que ja afecten el Pirineu i que incidiran en el futur en els territoris de muntanya. Els debats es podran seguir en línia per Lleida TV.