Andorra Endavant, preocupada per la mobilitat durant els Campionats del Món d’esquí

La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner (Consell General)

La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, creu que la mobilitat és el gran repte de la candidatura d’ENSISA als Campionats del Món d’Esquí Alpí 2029. Montaner ho ha indicat durant la compareixença del director general d’Ensisa, David Hidalgo a les Comissions Legislatives d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, i Economia.

Montaner ha destacat els esforços que es fan des de GrandValira especialment en moments amb poca neu “i això s’ha d’aplaudir”. Ha indicat que cal parlar amb tots els ministeris implicats per a garantir la fluïdesa del trànsit i fer tot el possible ”ja que les cues són habituals en l’època hivernal”.

Hidalgo ha reconegut que la mobilitat “és el punt dèbil que podem tenir, però, hi ha uns anys per a preparar-nos. Tenim les carreteres que tenim”. Per a Hidalgo, “si se’n van sortir durant els Jocs d’Atenes, ens en sortirem, però, és un treball de tots i allà estarem per a donar un cop de mà”.