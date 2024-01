La Seu tindrà un pressupost de 34 milions d’euros

Ple d’aprovació del pressupost 2024 de l’Ajuntament de la Seu (Aj. la Seu)

El Ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat, aquest vespre de dimarts, el pressupost municipal 2024, que inclou també els organismes Habitatge i Urbanisme La Seu (HIULS), Parc del Segre i Turisme Seu, i que ascendeix a 34.275.086,45 euros, dels quals prop de 16 milions es destinaran a inversions.

Aquest pressupost municipal per a l’exercici d’enguany ha estat votat a favor per l’equip de govern, conformat pel grup municipal de Compromís X la Seu, així com també pels vots favorables dels grups municipals de la CUP i d’ERC, mentre que el grup municipal de Junts hi ha votat en contra.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha manifestat al respecte que “volem mostrar la nostra satisfacció per l’aprovació d’aquest pressupost que ha tingut la generositat dels grups municipals de la CUP i d’ERC, i que suposa un canvi de les polítiques municipals amb una atenció molt especial pel que fa a la sensibilitat social, a la gent gran amb la nova residència, a l’habitatge i a la joventut”.





Nou impuls a la Seu

La regidora d’Hisenda de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Gemma Tó, ha recordat en la presentació d’aquest pressupost els tres grans eixos programàtics en què es basa com són la dignificació general de l’espai públic i l’aposta pel Centre Històric i Castellciutat; l’accent molt decidit pels temes socials, amb especial èmfasi per la residència de gent gran, l’habitatge i la joventut; i la reactivació econòmica.





Les partides d’aquests tres grans eixos són:

Pel que fa a la dignificació de l’espai públic:

350.000€ per a reforçar el servei de neteja amb l’ampliació de personal amb un nou xofer i amb una nova màquina.



170.000€ per a millorar els porxos del carrer Major i la seva il·luminació.



250.000 € d’inversió en reformar un carrer de Castellciutat i el parc del Rastrillo.



270.000 € en millora de la via pública i de l’enjardinament general.





Pel que fa a les necessitats socials de la població destaquen:

La construcció d’una nova residència per a la gent gran a la Seu, davant del barri de Santa Magdalena.



Es destinaran 500.000 euros per a la reforma i/o adquisició de nous habitatges a la Seu i Castellciutat per tal d’aconseguir disposar d’un Parc Públic d’habitatge.



La joventut torna a ser protagonista de les polítiques públiques i en aquesta línia el pressupost recull una partida per a contractar 2 educadors de carrer, atenció formativa en la seva transició laboral amb la reforma de Les Monges i habitatge per a facilitar l’emancipació dels joves a través de la rehabilitació de l’edifici de Cal Pensament, comptant amb la subvenció atorgada a l’Ajuntament al mes de novembre de gairebé 300.000 euros.





Respecte a la reactivació econòmica de la Seu les partides són:

10.000.000 euros en l’aportació de la Generalitat i la Diputació de Lleida, per a fer possible la construcció de l’INEFC.



L’aposta amb 500.000 euros per al centre urbà de la ciutat per a facilitar la inversió dels privats, generant més activitat econòmica i al mateix temps aconseguint fer de la Seu una ciutat més atractiva amb un urbanisme més pacífic amb tot el referent a la mobilitat.



Contractació d’un tècnic de comerç per a donar suport a modernitzar aquest sector amb la voluntat de crear l’oficina de reactivació econòmica per a donar suport a empresaris i emprenedors.



Un augment en les partides de promoció econòmica del pressupost i la destinació d’una quantitat específica per a coliderar amb el Govern d’Andorra el projecte de declarar, per part de la UNESCO, la Catedral i el romànic andorrà Patrimoni de la Humanitat.

Gemma Tó ha reblat en la presentació d’aquest pressupost per aquest any que “l’objectiu és donar un nou impuls a la Seu, per a tornar a recuperar la seva capitalitat econòmica, social i cultural del Pirineu”.





Aprovada la plantilla orgànica per al 2024

També en el ple extraordinari d’aquest vespre de dimarts ha quedat aprovada, per unanimitat de tots els grups municipals, la plantilla orgànica per a aquest 2024 amb els següents punts:

S’extingeix el notificador i es posa un auxiliar administratiu, per si de cas.





S’incrementa 1 xofer de neteja.





S’incrementen 2 educadors de carrer.





Una plaça d’informàtica passa de C1 a B.





Es crea la plaça de coordinador de l’Espai Ermengol.

La regidora d’Hisenda i Règim Intern de l’Ajuntament urgellenc, Gemma Tó, ha explicat que “d’aquesta manera aconseguim reflectir la realitat de la plantilla de l’Ajuntament a la plantilla orgànica. Per tant, només és de nova creació la incorporació d’un xofer de neteja viària”.