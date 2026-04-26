La Fundació PEUSA rep una col·lecció única de més de 80 peces històriques vinculades al sector elèctric

La Fundació PEUSA ha formalitzat aquesta setmana un acord de donació amb Fritz Weil que suposa un pas destacat en la preservació del patrimoni industrial de l’Alt Urgell. L’acord contempla la cessió gratuïta d’una valuosa col·lecció de més de 80 peces vinculades al sector elèctric que recorren més de cent anys d’història de l’electricitat.
El fons inclou elements domèstics i algun d’industrial, entre els quals hi ha panells d’aïlladors ceràmics, voltímetres, amperímetres, estufes, aparells de mesura analògics i tot tipus d’elements que testimonien l’evolució de l’electricitat i el seu impacte en la vida quotidiana i el desenvolupament econòmic del territori. Es tracta d’un conjunt singular que permet mostrar la transformació de l’electricitat des dels seus inicis fins a l’actualitat.
La donació s’emmarca en el projecte de la Fundació PEUSA per a crear un futur espai museístic o centre d’interpretació a l’Alt Urgell. L’objectiu seria convertir aquesta col·lecció en el nucli d’una exposició permanent que posi en valor el paper clau de l’energia en la configuració del territori. El futur equipament vol esdevenir “un punt de referència cultural i educatiu, amb una clara vocació divulgativa, adreçat tant a la ciutadania com a centres educatius i visitants”.
Compromís amb la memòria històrica
El patronat de la Fundació PEUSA ha destacat que la donació “permet preservar una part essencial de la nostra història recent i posar-la a disposició de la ciutadania“. I ha afegit: “L’electricitat ha estat un motor de transformació del territori, i ara podrem explicar-ho a través de peces reals i properes”.
Per la seva banda, Fritz Weil ha assenyalat que “la col·lecció és fruit de molts anys d’interès per la tecnologia i la seva evolució” i que li satisfà saber que tindrà “una funció pública i contribuirà a preservar la memòria d’un sector clau”.
Agraïment públic
La Fundació PEUSA, entitat sense ànim de lucre amb finalitats socials i culturals, ha expressat el seu agraïment per la generositat del donant i ha destacat el valor patrimonial de la col·lecció. Així mateix, ha subratllat que “aquesta iniciativa reforça el compromís de la Fundació amb la recuperació i difusió de la memòria industrial, contribuint a preservar un llegat sovint poc visible però essencial per a entendre el progrés tecnològic i social del territori”.