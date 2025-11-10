Andorra Business i la Cambra de Comerç organitzen una missió empresarial, a Itàlia, el març de 2026

Andorra Business i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) organitzen, del 17 al 20 de març de 2026, una missió empresarial multisectorial a Itàlia, que inclourà visites i activitats a les ciutats de Milà, Torí i Bèrgam. Aquesta iniciativa estarà institucionalment encapçalada per la ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, i té com a objectiu afavorir la internacionalització de les empreses andorranes i promoure noves oportunitats de cooperació econòmica amb un dels principals mercats europeus.
També hi participaran el Secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura; el president i la directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Josep Maria Mas i Sol Rossell; i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.
Amb aquesta missió, Andorra Business i la Cambra volen facilitar que les empreses del país puguin conèixer de prop l’ecosistema innovador italià, reconegut internacionalment pels seus sectors de moda, tecnologies de la informació, indústries creatives, turisme i esports d’hivern.
Durant els quatre dies de la missió, les empreses participants tindran l’oportunitat d’optar per un programa grupal d’activitats i trobades o bé sol·licitar l’organització d’una agenda individual, adaptada a les seves necessitats específiques i interessos comercials.
Les empreses interessades en obtenir més informació i en participar han d’omplir el formulari d’inscripció abans de l’1 de desembre de 2025, disponible en el següent enllaç: https://www.andorrabusiness.com/missio-empresarial-multisectorial-italia-2026.
Aquesta missió s’emmarca dins les accions conjuntes d’Andorra Business i la Cambra de Comerç per a impulsar la competitivitat i la presència internacional de les empreses andorranes, tot reforçant els vincles econòmics amb mercats estratègics i fomentant l’intercanvi d’experiències, coneixement i innovació.