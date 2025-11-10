Un arrestat per possessió de droga, un altre per conduir amb el permís suspès i un tercer per incomplir una ordre d’expulsió

Aquest dissabte al matí, a Canillo, el servei de Policia va procedir a la detenció, per ofici de la Batllia, per tal de traslladar-lo davant l’autoritat judicial, un home de 21 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Concretament, l’individu en qüestió ha estat arrestat per possessió de cocaïna per al seu consum propi.
Per altra banda, com a presumptes autors de delictes contra la Funció Pública, el passat divendres al matí, al Pas de la Casa, la Policia va detenir un home de 24 anys per conduir amb el permís suspès i, diumenge al matí, a la frontera del riu Runer, en va arrestar un altre, no resident de 49 anys, per incomplir una ordre d’expulsió administrativa. També incomplia una pena substitutòria d’una condemna de presó.