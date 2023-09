GosSOS promou la formació a Bombers en primers auxilis als animals de companyia

Agents del Cos de Bombers i membres de GosSOS (GosSOS)

Aquest dijous s’ha realitzat la darrera sessió de formació als membres de Bombers d’Andorra sobre primers auxilis als animals de companyia en actuacions de rescat. L’activitat forma part del programa de formació continuada del cos i s’ha impulsat gràcies a la col·laboració entre Bombers d’Andorra i GosSOS. L’encarregat d’impartir les sessions formatives ha estat el veterinari Jordi Giné, ja que l’activitat ha comptat amb la col·laboració de la clínica veterinària Anicura Món Veterinari.

La cloenda d’aquestes formacions ha comptat amb la presència de la presidenta de GosSOS, Audrey Montel, acompanyada per altres membres de la junta de l’entitat, així com del cap de Bombers d’Andorra, Jordi Farré i altres comandaments del cos. Tant Montel com Farré han destacat “l’encert d’encetar aquesta col·laboració entre les dues entitats”, així com “la necessitat de formacions d’aquestes característiques per a protegir millor els animals de companyia en cas d’una emergència”. També han destacat i agraït que aquesta formació fos un suggeriment d’un dels membres del cos de Bombers, que és adoptant d’un gos de la gossera i, alhora, voluntari de GosSOS, conjuntament amb la seva parella. Les dues entitats s’han emplaçat a continuar la col·laboració en un futur.





La formació

El programa de totes les sessions ha combinat les vessants teòrica i pràctica amb l’objectiu de dotar dels millors coneixements i eines als membres del Cos per a actuar d’una forma ràpida i efectiva en cas d’una emergència on hi hagi gossos o altres animals de companyia. Així s’ha plantejat l’avaluació de l’estat de salut d’un animal en una actuació; s’han mostrat els primers auxilis a realitzar en funció de casuístiques diverses com ofec, inhalació de gasos, pèrdua de coneixement, aturada cardíaca o traumatismes, entre d’altres; també s’han mostrat els materials necessaris per a la pràctica d’alguna d’aquestes maniobres.