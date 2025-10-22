“Una travessia d’Humanitat”, exposició de fotografies que reflexa els valors humans i solidaris que inspiren la Travessa Transfronterera

A partir d’aquest dimecres, 22 d’octubre, i fins el 5 de novembre, es pot visitar de manera lliure al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell la mostra fotogràfica ‘Una travessia d’Humanitat’, de Mercè Manyech, que reflexa els valors humans i solidaris que inspiren la Travessa Solidària Transfronterera 1Km1Vida. A través de les fotografies d’aquesta exposició, el públic visitant té l’oportunitat de reflexionar sobre valors que toquen de molt a prop, com la constància, la superació, l’esforç i la fe en la Humanitat.
Tal i com explica l’autora de les fotos, Mercè Manyech, “l’exposició està dividia en dues parts, que alhora estan connectades pel denominador comú: Oportunitats, Alternatives, Opcions… en definitiva, Vida”.