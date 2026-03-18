Pirineu: preinscripció per a la Prova d’Accés als estudis de grau professional de música per al curs 2026-2027

Fins al 27 de març està obert el període de preinscripció per a la Prova d’Accés als estudis de Grau Professional de música al Conservatori de Música dels Pirineus. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ha establert el període de preinscripció per a la realització de la prova específica d’accés al Grau Professional de Música per al curs 2026-2027.
La inscripció es realitzarà telemàticament mitjançant el següent enllaç: https://agora.xtec.cat/conservatoripirineus/proves-dacces/proves-dacces-inscripcio.
Tot i que la preinscripció és online, la prova es desenvoluparà presencialment com indica el Departament català d’Educació.
La primera part de la prova (llenguatge musical) es durà a terme el 19 de maig de 2026, a partir de les 10h i la segona part en la que es presenta un repertori instrumental es comunicarà un cop tancat el període de preinscripció. Ambdues es realitzaran a la seu de Berga.
Per a més informació sobre les proves es pot consultar a la pàgina web del Conservatori de Música dels Pirineus (https://agora.xtec.cat/conservatoripirineus/), contactar al mail info@conservatoripirineus.cat, telèfon: 93 821 39 11 (Berga), 682 13 44 74 (Puigcerdà), 973 35 46 39 (la Seu d’Urgell) o presencialment a qualsevol de les tres seus del Conservatori.