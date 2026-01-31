Ampolles reutilitzables d’aigua: cada quant hem de rentar-les?

En la nostra dieta habitual, a casa o al treball, mai manca la nostra ampolla d’aigua. Però, potser penses que les ampolles reutilitzables romanen alienes a la influència dels microorganismes perquè només porten aigua. Res més lluny de la realitat. Un entorn tancat i humit és el brou de cultiu idoni perquè un gran nombre de microbis es desenvolupin de manera exponencial. I, erròniament, es renten molt poques vegades.
Amb una bona rentada amb aigua i sabó —i en rentavaixella si és possible— evitarem que una ampolla reutilitzable aconsegueixi un estat deplorable on comença a fer mala olor per culpa del creixement de microorganismes. Sent previnguts, podem allargar la seva vida útil durant molt de temps. D’altra banda, si abandonem aquesta rutina higiènica, correm el risc que la nostra ampolla reutilitzable comenci a donar recer a un nombre indecent de microbis. Arribats a aquest punt de no retorn, és preferible canviar l’ampolla per una nova.
I la pregunta del milió és: cada quant temps hem de netejar la nostra ampolla reutilitzable d’aigua? Certament, la recomanació adequada seria netejar-la diàriament després de cada ús. A més, com a mínim, hauríem de realitzar una neteja a fons de manera setmanal.
Traslladat a l’àmbit quotidià, és acceptable fer una bona rentada ràpida amb aigua i sabó després d’acabar el dia. Per a una neteja més a fons, podem recórrer al rentavaixella per a higienitzar la nostra ampolla de manera satisfactòria.
Per Consumer/eroski.com