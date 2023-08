Amb privació del carnet de conduir provoca un accident anant begut i drogat

Imatge de l’accident de trànsit al Port d’Envalira (cedida)

Eren les 19:22 hores d’ahir divendres, dia 18 d’agost, quan el servei de Policia rebia un avís informant que s’acabava de produir un accident de circulació al quilòmetre 22,700 de la carretera general número 2, al Port d’Envalira.

El sinistre va ser entre dos vehicles, un amb matrícula andorrana i un amb placa francesa. En el xoc va resultar ferida la passatgera del cotxe francès, una dona de 59 anys d’edat i no resident, que va ser traslladada a l’hospital.

El conductor del vehicle amb matrícula andorrana, de 34 anys, va ser detingut per un delicte contra la seguretat col·lectiva per positiu d’alcohol i drogues al volant, per un delicte contra la integritat física i moral per causar lesions a la passatgera de l’altre vehicle, i per un delicte contra l’administració de justícia per incomplir l’horari estipulat en la pena de privació del permís de conduir que té vigent.