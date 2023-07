Amb el cap ben alt

Roser Rodríguez Jerez

Tots podem triar com viure la nostra vida, com sentir-nos per les coses que dia a dia ens van succeint. La manera de com afrontem els esdeveniments pot fer que, aquests, es desenvolupin d’una manera o una altra. En definitiva l’actitud que tinguem influirà molt en com aquests esdeveniments ens afectaran.

Per això és molt important que caminem per la vida amb una bona actitud positiva. Si decidim mantenir l’actitud positiva inspirarem a la nostra vida més optimisme, afrontarem més fàcilment les preocupacions i podrem eliminar de la nostra vida els pensaments negatius. És a dir, aconseguirem canvis en la nostra vida que seran molt positius.

Les persones que són capaces de mantenir l’actitud positiva tenen unes qualitats que les diferencien dels altres:

No corris, no hi ha pressa.

Tot passa i tot arriba.

És cert que la vida no sol ser de color rosa, però pots intentar crear el teu color particular.

Atreveix-te a canviar el que és lleig, a lluitar contra el gris.

Atreveix-te a ser original, a provar coses noves, a equivocar-te. Mantingues sempre el cor obert, el cap alt i l’esperit lliure.

Tindràs les teves virtuts i els teus defectes, però t’has d’acceptar tal com ets, i confiar en tu, tu vals més del que t’imagines.

Espero que visquis una vida amb tots els sentis, orgullós i, si no és així, espero que tinguis la fortalesa per a començar de nou.

No deixis que s’acabi el dia sense haver crescut una mica. I mai, sota cap concepte, abandonis les ànsies de fer de la teva vida una cosa extraordinària.