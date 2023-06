2,2M€ en fonts que han de “donar vida a Andorra la Vella”

Primera coreografia en la inauguració de les fonts del passeig de la Rotonda (Comú d’Andorra la Vella)

El passeig de les fonts de la Rotonda, a Andorra la Vella, ha quedat inaugurat aquesta nit de divendres, 30 d’abril, a les 22 hores, amb l’estrena d’Aquae et lumina, l’espectacle de gran format sobre el riu que serveix per a donar la benvinguda a la temporada d’estiu.

El projecte, que té per objectiu esdevenir un nou atractiu de l’eix comercial i convertir-se en un reclam tant per als ciutadans com per als turistes, s’ha estrenat amb un dia de retard respecte el previst a causa de les fortes tempestes d’ahir dijous. Aquest nou revulsiu turístic funcionarà cada dia durant tot el juliol i agost i principi de setembre en dos passis, el primer a les 22 hores i el segon a les 22.45 hores.

Les fonts de gran format s’emmarquen en el projecte de transformació global de l’eix comercial que ha dut a terme el Comú en els darrers anys. En una primera etapa, amb l’adequació de la part baixa en zona exclusiva per a vianants i la remodelació de la part alta, amb voravies amples i mantenint el trànsit rodat.

En una segona etapa s’ha dut a terme l’embelliment de la plaça de la Rotonda i del passeig. En aquesta zona central, que connecta les dues parts de l’eix comercial, s’ha renovat el paviment, aconseguint una àrea per a vianants més àmplia en una zona de repòs al voltant de l’escultura de Salvador Dalí “La noblesse du temps”. També s’han adequat balcons per a veure l’espectacle i s’ha construït una rampa de vianants per a facilitar l’accés cap al carrer Doctor Mitjavila i la unió cap a la Dama de Gel per cada costat del riu.

Les fonts de gran format, tal com ha ressaltat el cònsol major, David Astrié, culminen aquesta reforma a la plaça de la Rotonda, un espai que en els darrers anys s’ha convertit en un gran punt de trobada d’Andorra la Vella i en una de les imatges més fotografiades de la parròquia, amb l’escultura de Dalí i el pont de París amb les lletres d’Andorra al Vella de fons. Tots els canvis que s’han fet a l’avinguda “han millorat notablement l’experiència de compra i han generat nous hàbits de passeig i de socialització”, hi ha afegit David Astrié, que s’ha mostrat confiat en el potencial de l’espectacle de les fonts per a atreure visitants.

En la mateixa línia, Sònia Yebra, presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Eix Central, ha celebrat la posada en marxa del projecte, que confia que ajudi a millorar l’experiència de compra i contribueixi a dinamitzar l’economia de la parròquia.





140 elements lumínics, una quarantena de sistemes d’aigua i 6 cascades

El projecte del passeig de les fonts de la Rotonda, amb una inversió de 3,9 milions d’euros (2,2 milions d’euros en les fonts i la instal·lació i 1,7 milions en l’obra de reforma del passeig), ha suposat tot un repte constructiu, ja que en els darrers mesos s’ha executat un complex sistema per a desviar el riu en els trams on es desenvolupava l’obra sense, però, afectar el cabal.

Les fonts del Valira, construïdes per una empresa capdavantera en el sector es basen, a més, en un sistema innovador i únic per a reciclar l’aigua del riu, en moviment, cap a un circuit tancat, a diferència dels que hi ha en altres parts del món i que funcionen en aigües aturades com fonts artificials o llacs. El projecte és totalment respectuós amb el medi ambient i no afecta en cap cas el cabal del riu, ja que s’ha construït un dipòsit de 140 metres cúbics que recupera permanentment l’aigua per a les coreografies sense, per tant, generar cap despesa hídrica addicional.

Tècnicament, el projecte consta de 6 cascades de gran format, 1 cortina d’aigua amb videoprojecció, una quarantena de sistemes de sortida d’aigua amb diferents funcions i moviments i prop de 140 elements lumínics. El projecte preveu que es puguin fer més de 2.000 coreografies diferents (eixos, cascades, projeccions…).

Els arquitectes responsables del projecte, Pere Cervós i Ricard de Deus, han explicat que per als sortidors s’utilitza aigua captada i tractada del riu que es filtra per un medi natural. Més endavant, es desinfecta amb rajos ultraviolats per a garantir la qualitat de funcionament sense haver de recórrer, així, a productes químics. El sistema també està preparat per a suportar les baixes temperatures i, per a evitar la congelació de l’aigua, s’utilitza un mètode d’escalfament perquè no superi mai els 1,5 graus respecte l’aigua d’entrada.

El sistema d’il·luminació té en compte el pas de truites pels canals destinats al riu i, a més, s’ha regulat per a evitar la incidència sobre el canal. De la mateixa manera, el làser situat al Pont de París està sempre en posició horitzontal i mai cap al canal ni cap a les persones.





Dos espectacles: Pachelbel i Txaikovsky

Aquest primer espectacle, Aquae et lumina, consta de dues peces de 6 i 3 minuts amb coreografies de llum, música i aigua. La primera té com a banda sonora el Cànon, de Johann Pachelbel, una de les obres més famoses de la música barroca mentre que, en la segona, l’aigua balla al ritme d’El llac dels cignes, de Txaikovsky, un dels ballets més rellevants de la història de la música clàssica.

En els moments del dia en què no hi hagi espectacle, les fonts funcionaran en mode ornamental, amb música i moviments inspirats en la natura i pensats per a integrar el conjunt arquitectònic al riu.