Àlvarez, Cornella i Gil milloren els seus punts FIS

Àlvarez, Cornella i Gil fan els deures. Avui Folgaria acollia un nou eslàlom CIT amb tres andorrans en meta. Aritz Àlvarez, Pere Cornella i Cerni Gil han estat 19è, 20è i 30è, respectivament. Els tres han millorat punts i confirmen la seva marca.

Àlvarez, amb el dorsal 52, ha assolit la 19a posició amb 1.50.26, a 5.83 del guanyador, l’italià Giorgio Ronchi, que s’ha imposat amb 1.44.43. En la 20a posició, amb +6.34, ha finalitzat Cornella, quan corria amb el dorsal 64. Per la seva part, Gil ha estat 30è amb el dorsal 68, a 11.25 del vencedor. Tots tres rebaixen els seus punts FIS i confirmen la seva millor marca.

Àlvarez i Cornella han fet una primera mànega molt correcta acabant en 28a i 30a posició, la qual cosa els ha permès invertir i sortir al capdavant a la segona. Gil, per la seva part, ha comés algunes errades però tot i així “ha produït un esquí intel·ligent que l’ha fet avançar fins la posició 42”, segons ha explicat el tècnic Nil Ruiz.

L’entrenador a afegit que “són joves i com deia ahir es necessita experiència per encarar les curses. Avui per primer cop han pogut agafar la inversió i s’han vist un poc sorpresos sortint davant. Tot i esquiar una mica amb el fre de mà estic molt content del resultat aconseguit avui. Una barrera mes que ja han superat”.