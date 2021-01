Augmenta la pressió hospitalària amb 7 nous ingressos per Covid-19

La pressió sobre el sistema hospitalari a causa de la pandèmia de Covid-19 va en augment. En les darreres hores s’han produït 7 nous ingressos a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb infecció de coronavirus SARS-CoV-2. Alhora, també s’han produït dos ingressos a la Unitat de Cures Intensives per aquesta malaltia. Així, a l’UCI hi ha actualment 9 pacients amb Covid-19, 6 d’ells intubats i amb ventilació mecànica.

Al Centre Sociosanitari El Cedre, a la planta habilitada com a hospital per tractar la Covid-19, hi ha 20 pacients -un més que ahir-: 7 procedeixen de Salita, 11 de Sant Vicenç d’Enclar, 1 de la Residència Albó i 1 d’Urgències de l’Hospital.

El Govern ha informat també que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 9.083 persones –8.226 corresponen a la segona onada–. Això són45 nous diagnòstics des d’ahir. El total de defuncions fins a la data és de 91 i es registren un total de 8.154 altes -38 des de la darrera actualització de les dades-.

Així doncs, actualment hi ha 838 casos actius.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 30 aules estan sota vigilància activa –4 total i 26 parcial– i 20 en vigilància passiva.