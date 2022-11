Alt Pirineu: Curs d’aprofundiment en matemàtiques per a alumnes d’ESO i Batxillerat

Aquest dijous, dia 3 de novembre, començarà un curs gratuït d’aprofundiment en matemàtiques adreçat a alumnes de l’Alt Pirineu i Aran i Andorra que cursin Batxillerat o els últims cursos d’ESO. Aquesta mena de formacions ja fa anys que es duen a terme a les principals universitats catalanes, però a la regió pirinenca no s’han fet mai fins ara, per la qual cosa és una novetat a les comarques de muntanya.

La nova activitat que “pretén donar resposta a l’atenció de l’alumnat amb destreses o altes capacitats, sovint descuidat perquè se solen destinar els recursos a aquells alumnes amb més necessitats educatives”, segons han explicat des del Serveis Educatius Alt Urgell-Cerdanya del Departament d’Educació. Les classes seran a càrrec de Gemma Bastardas, doctora en matemàtiques i professora del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa.

El curs es pot seguir de manera presencial a la Seu d’Urgell, tot i que els estudiants de la resta del Pirineu que hi estiguin interessats també el poden dur a terme de manera telemàtica, tant a les hores previstes com de manera asincrònica. Per a apuntar-se tan sols cal enviar un correu electrònic de confirmació a l’adreça se-alturgell@xtec.cat.