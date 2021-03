Al·lèrgies de primavera

El canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica són dos dels factors determinants per a l’augment de les al·lèrgies primaverals, perquè afavoreixen els pòl·lens. No tots els anys hi ha la mateixa quantitat d’al·lèrgies, perquè dependrà en gran manera també de les pluges que hi hagi hagut durant l’any, de la vegetació de la zona i del clima en el qual ens trobem.

Els símptomes més comuns de l’al·lèrgia a la primavera són picor en els ulls, esternuts, degoteig nasal, èczemes i crisis asmàtiques. Cada vegada és més freqüent en nens, i també es dona més a les ciutats que en el camp, a causa de la contaminació anteriorment comentada. Per a prevenir els efectes d’aquesta, aquests són alguns consells:

Evitar les activitats a l’aire lliure en les hores del dia on hi ha més concentració de pol·len, que sol ser de 6 a 10 del matí i de 7 a 10 de la tarda. També si s’està a casa, procurar tancar finestres a aquestes hores.

La diferència entre l’al·lèrgia i el constipat, és que la primera roman activa pràcticament tota la primavera, o almenys, durant les setmanes en què es dona una major pol·linització, mentre que el refredat desapareix en tres o quatre dies.