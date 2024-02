Alguns punts de la península es preparen per a la pertorbació que va arribant

La pertorbació afectarà diverses zones de la península ibèrica (Pexels)

El Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible assegura haver activat els mitjans necessaris per a fer front a les nevades que es puguin produir en diverses comunitats espanyoles, així com en determinats punts de la geografia catalana durant el temporal de neu previst per avui dilluns a la nit, tot el dia de demà dimecres i dimecres vinent.

Per a fer front a aquests fenòmens, el Ministeri compta arreu de l’Estat espanyol amb 686 equips llevaneus i una capacitat d’emmagatzematge de 129.005 tones de fundents. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès per a aquest dilluns i demà dimarts un butlletí d’avís per nevades de nivell taronja a les comunitats d’Astúries, Cantàbria i Castella i Lleó; i per dimarts i dimecres un butlletí d’avís per nevades de nivell taronja a la Comunitat de Catalunya.

Davant d’aquesta situació -asseguren des del Ministeri- cal fer una crida a la prudència i a extremar les mesures de precaució en circular per carretera. Per això, es recomana consultar la informació i les recomanacions contingudes, a més del compte de ‘X’ (abans Twitter) del Ministeri.